L'ICL juga avui a Santiago després d'haver arribat a les 4 de la matinada a l'hotel

L'ICL Manresa juga aquest dissabte a la nit (20 hores) un partit decisiu en la lliga ACB a la pista de l'Obradoiro i ho farà després d'un viatge molt llarg fins a Santiago, arribant a l'hotel de concentració de matinada. En principi, l'equip d'Ibon Navarro havia d'aterrar a la capital gallega amb un vol directe divendres al vespre per sopar i pasar-hi la nit, com és habitual en la majoria de desplaçaments. Però el temporal de vent i pluja que castiga la comunitat gallega va cancel·lar el vol inicialment previst i va caldre buscar una alternativa per al viatge. Finalment, l'ICL va sortir de l'aeroport de Barcelona a les deu de la nit i el seu destí va ser Porto, on va arribar pels volts de la mitjanit.

Després d'improvitzar un sopar, l'equip es va desplaçar en autocar cap a Santiago, un trajecte de prop de tres hores i mitja. L'arribada a l'hotel de concentració va ser a les 4,15 de la matinada. Aquest dissabte, l'equip ha seguit la seva rutina habitual amb un entrenament al Multiusos Fontes do Sar, escenari del partit, a la una del migdia i posterior dinar a l'hotel. El director esportiu del Bàsquet Manresa, Pere Romero, i la premsa bagenca que segueix l'ICL s'han desplaçat aquest matí a Santiago sense incidències com tenien programat. L'ICL, cuer de l'ACB amb 3 victòries buscarà el triomf a la pista del Rio Natura Monbus, penúltim amb 4 partits guanyats fins ara. En el partit de la primera volta al Congost, l'Obradoiro es va imposar per 78-82.