La crisi de resultats del Barça s'escampa a la lliga Endesa

El RETAbet Bilbao Basket va conquerir ahir el Palau Blaugrana (68-76) i va deixar tocat un Barça Lassa que ha traspassat la crisi de resultats que té a l'Eurolliga cap a l'ACB. El partit es va decidir en els darrers minuts amb els tirs de tres amb un conjunt basc que va estar una mica més encertats.

Liderat per Àlex Mumbrú (17 punts) i Jonathan Tabu (10 punts i 16 de valoració), l'equip basc va assolir la seva segona victòria en el pavelló del Barça d'un total de 17 visites malgrat els esforços de dos dels joves jugadors de l'equip local, com Vezenkov (20 punts) i Eriksson (9).

El RETAbet es va posar amb un 59-68 favorable quan faltaven per jugar 3 minuts. Marcus Eriksson i Vezenkov, aquest amb dos triples, van posar el 68-71 i el suec tenia un llançament per empatar que no va entrar. Tot seguit, Mumbrú va sentenciar la victòria visitant en aprofitar un altre llançament des dels 6,75 metres ja definitiu.