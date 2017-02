El Joventut cau a Tenerife i no s'escapa més del Manresa

El Divina Seguros Joventut va plantar cara durant mig partit en la seva visita a l'Iberostar però no va aconseguir sorprendre l'equip canari i la Penya no va ampliar el marge de 2 partits guanyats que té sobre l'ICL Manresa. Pel que fa al conjunt canari, que té dins de la seva plantilla tres exjugadors del Congost (San Miguel, Marius Grigonis i Davin White), manté el pols amb el Reial Madrid, amb les mateixes victòries (15) que l'equip líder de la lliga Endesa.

El Joventut, situat en la zona de més perill a la classificació, es va posar en marxa amb intensitat i es va situar davant al marcador en els dos primers quarts; fins al minut 17, l'equip local no assolia el seu primer avantatatge, amb el triple d'Abromaitis (30-27).

Després del descans, l'equip de l'Iberostar va sortir més centrat, va pujar la duresa de la defensa, amb la qualcosa va dificultar molt més els atacs dels badalonins. Però tot i que l'equip de Txus Vidorreta era el que mantenia l'avantatge, no hi havia grans diferències i el partit es mantenia anivellat. La feina de Sàbat, Sergi Vidal i Bogdanovic va mantenir la Penya encara amb les seves possibilitats intactes durant el tercer període. Doornekamp va ser decisiu per a l'Iberostar, quan ell va agafar l'ona en atac va ser el moment que els canaris van saber aprofitar per obrir forat (49-40, al minut 24). Quan començava ja el darrer període, el Joventut cedia per onze punts (62-51).

Malgrat que els triples de Sàbat i Vidal intentaven allargar més la lluita per la victòria, l'Iberostar es va anar animant i va evitar que en els darrers intants hi hagués ni un sol neguit. El proper dissabte a la tarda, l'Iberostar rep l'Herbalife en el derbi canari a l'ACB.