L'ICL Manresa no recorrerà la sentència del cop de pilota

El president del Bàsquet Manresa, Jaume Arnau, va descartar ahir que el club presenti recurs contra la sentència que obliga a indemnitzar una espectadora del Nou Congost per un cop de pilota. En declaracions a aquest diari, Arnau va recordar que qui haurà de pagar és la companyia asseguradora del club, Zurich, i que, en tot cas, és a aquesta empresa a qui pertoca presentar recurs.

Tal com va avançar Regió7 dissabte passat, la sentència condemna el Bàsquet Manresa i la companyia Zurich a indemnitzar la dona amb 7.700 euros per les lesions i les seqüeles causades pel cop de pilota, que li van provocar una fractura de canell. Malgrat que la sentència condemna tant el club com l´asseguradora, haurà de ser Zurich qui hagi de pagar els 7.700 euros a l´espectadora, un cop la sentència sigui ferma.

«Em sembla correcte que la nostra abonada se senti compensada», va expressar Jaume Arnau, però no va ocultar la seva sorpresa per la sentència. «Cal deixar clar que anar al bàsquet no és perillós i que el nostre pavelló reuneix totes les condicions per disputar-l´hi. Complim les distàncies reglamentàries i tota la normativa de seguretat de l´ACB», va dir.

La sentència és del Jutjat de Primera Instància número 1 de Manresa. El jutge dóna la raó a la sòcia basant-se en els articles de la Llei de l´esport del 1990 sobre instal·lacions esportives, dels quals es deriva un sistema de responsabilitat. El magistrat considera que el Bàsquet Manresa no ha pogut demostrar la seva exculpació. Segons la sentència, en el judici, el club «hauria d´haver provat que la distància del públic a la pista del joc era l´adequada per evitar danys als espectadors i, a més, hauria estat necessari que quedés provada l´acció que va provocar que la pilota anés contra la graderia». Segons el jutge, però, el club «no ha provat aquestes circumstàncies i, per tant, no ha provat les exigències de previsibilitat i evitabilitat per afirmar la concurrència d´un supòsit de cas fortuït».

En el judici, segons la sentència, l´advocat del club va defensar que els riscos en un partit són mínims, però que mai no es pot excloure que, en el decurs del joc, la pilota de bàsquet surti cap a una grada i arribi a un espectador.