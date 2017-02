L'ICL ja té els drets d'Ahmed Khalaf, que podrà jugar

El serial sobre els drets i la transferència internacional de l'ala-pivot egipci Ahmed Khalaf s'ha acabat. El Bàsquet Manresa ha acceptat la quantitat imposada per la FIBA a pagar al club d'origen del jugador de 17 anys, l'Al Jezira del Caire, una xifra que l'entitat del Nou Congost no ha revelat però que ha qualificat "d'assumible". El jugador, una jove promesa que ha destacat en diferents tornejos internacionals com el mundial sub-17 del passat estiu a Saragossa, va arribar el novembre del 2015 a Manresa i en la temporada 2015-16 va poder disputar la lliga Preferent Júnior Catalana ja que la federació local no exigia la transferència. Però aquest curs, fins ara, ha estat inactiu ja que la Federació Catalana ha canviat la reglamentació i sí exigeix el passi internacional.

Els dos clubs, el Manresa i l'Al Jezira, es van posar en contacte però la quantitat demanada per l'entitat d'Egipte va ser considerada abusiva al Congost i es va recorre a la mediació de la FIBA. Després d'unes setmanes d'espera, la federació internacional va fixar una quantitat que el Bàsquet Manresa sí ha admès abonar per quedar.se amb els drets d'Ahmed Khalaf, també conegut com a Bebo. Aquest cap de setmana, o el vinent, podria jugar ja amb l'equip júnior del Catalana Occident i Ibon Navarro va destacar ahir que ara podrà entrar més en dinàmica del primer equip de l'ICL: "és un jugador que té talent, que suma en moltes facetes del joc i que ha de millorar físicament". Khalaf farà 18 anys el proper 24 de febrer i amida 2,07 metres. El proper mes de juliol serà el líder de la seva selecció en el mundial sub-19 que tindrà lloc a Egipte.

D'altra banda, l'ICL Manresa prepara el partit d'aquest diumenge (12,30 hores) al Palau Blaugrana davant del Barça Lassa. Ja sense Igor Zaytsev, que dilluns es desvinculava oficialment del Manresa, Ibon Navarro no té baixes per lesió i podrà comptar amb els 12 jugadors que van ser a la pista de l'Obradoiro on el Manresa va caure derrotat per 89-75.