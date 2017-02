Bàsquet Manresa: Sense Copa tot i tenir bones peces

El 26 de febrer del 2004 el Bàsquet Manresa va disputar el seu últim partit d'una fase final de la Copa del Rei. Des de llavors, no s'hi ha tornat a classificar. Per ser més exactes, hi hauria pogut prendre part el 2009, en què va ser vuitè al final de la primera volta de la lliga, però el subterfugi legal de l'Estudiantes, que va exercir d'equip amfitrió perquè Madrid pogués tenir dos equips a l'edició que organitzava, li ho va impedir.

Sovint es diu que és molt complicat que els manresans disputin aquest torneig, ja que les seves plantilles no són tan potents com les dels vuit equips que es classifiquen per a aquesta cita. Si fem un repàs de tota la trajectòria entre aquell febrer del 2004 i l'actualitat, però, veiem que l'equip del Congost cada any ha tingut almenys un jugador dels que prenen part en el torneig, que comença avui a Vitòria, i que en alguna temporada, com la 2005-06, n'ha arribat a tenir quatre i tot.



Descens amb quatre elements



Així, l'any de l'adéu manresà a la Copa ja hi havia Albert Oliver, que va anotar 12 punts contra el Joventut en els quarts de final, i Rafa Martínez, que en va fer 3, a un equip que també acollia un Miquel Feliu encara en actiu a la lliga LEB Or. L'any següent, tots dos es van mantenir a l'equip però aquest va ser tretzè al final de la primera volta i no hi va haver classificació.

El cas més curiós va succeir la temporada 2005-06. A la plantilla que va iniciar la temporada hi havia quatre jugadors del nivell dels dos abans esmentats, l'esparreguerí David Navarro i un tal Sergi Llull, perla del planter que començava a despuntar. El Manresa, no tan sols no va entrar a la Copa, sinó que va acabar baixant a la lliga LEB, amb Xavier Garcia primer i Óscar Quintana després a la banqueta.

Evidentment, la temporada 2006-07 tampoc no hi va haver Copa, ja que l'equip no era a l'ACB. Rafa i Llull i van ajudar a l'ascens, tot i que el menorquí va ser traspassat al Reial Madrid a mitja temporada. Era el tercer base, darrere de Javi Rodríguez i d'Óscar González.

L'any del retorn a l'elit, amb Jaume Ponsarnau a la banqueta, Rafa Martínez va viure la seva darrera temporada al Congost. L'equip es va salvar amb solvència però al final de la primera volta només era tretzè, dues victòries darrere de la classificació per a la Copa.



Èxit no consolidat



La millor primera volta dels darrers tretze anys al Congost es va viure la temporada 2008-09. En una lliga de disset equips, com l'actual, el Ricoh Manresa va ser vuitè al final de les primeres 17 jornades. Tenia a la plantilla elements consolidats com Javi Rodríguez, Asselin i Guille Rubio, i comptava amb la presència d'un jove Serge Ibaka, l'any abans de desembarcar a l'NBA. El base suplent era l'aragonès Rodrigo San Miguel, que va deixar bon record al Bages i que ara defensa els colors de l'Iberostar Tenerife, equip revelació de la lliga.

San Miguel va mantenir-se com a únic representant de l'actualitat l'any següent, en què el Suzuki Manresa va ser quinzè al final de la primera volta i va coincidir mínimament amb el jove suec del planter Marcus Eriksson la campanya 2010-11, en què l'Assignia va repetir posició.

L'últim gran any de bàsquet al Bages va arribar la temporada 2011-12. El conjunt de Ponsarnau va anar de menys a més i va estar a punt d'entrar al play-off. Disposava de la classe de Justin Doellman, ara al Barça, de la força de l'hongarès Adam Hanga, que juga al Baskonia, i de la projecció d'un Pierre Oriola que no va arribar a esclatar a Manresa. Ara, el targarí forma part de la plantilla del València.



Sense ni acostar-s'hi



Les darreres quatre temporades, sense comptar aquesta, l'equip o ha baixat esportivament, o s'ha salvat damunt de la campana, però ha mantingut homes de qualitat que des d'avui jugaran a Vitòria. Eriksson va tornar per una sola temporada en la 2013-14 cedit pel Barça. L'any següent es va fitxar el lituà Marius Grigonis, procedent del Peñas Osca i que va completar dos bons anys que li van merèixer el traspàs a Tenerife. Company seu a les Canàries és Davin White, un nord-americà que va arribar de rebot per la fugida de Donnie McGrath i que va contribuir a la salvació dels homes de Pedro Martínez. L'any passat, ja amb Ibon Navarro, a part de Grigonis es va disposar d'un pivot dominant com Dejan Musli, ara a l'Unicaja. Manresa no olora la Copa des de fa tretze anys, però ha tingut peces per aspirar a més.