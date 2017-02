L'ICL no pot culminar la remuntada i cau contra el Bilbao

L'ICL Manresa ha tornat a la lliga amb una nova derrota, aquest cop a casa contra el Bilbao, i queda a tres punts de la salvació després d'un partit en què ha estat a punt de recuperar 17 punts, en situar-se amb un amenaçant 73-75 a 4.51 del final, però les errades, els tirs lliures per als bascos i les controvertides decisions arbitrals l'han empès a una nova derrota.

L'ICL no ha fet pas una mala primera meitat, però ha marxat als vestidors perdent de nou punts per culpa d'un seguit d'errades en defensa que han fet enutjar Ibon Navarro, just quan l'equip s'havia situat a dos punts (34-36). En el primer quart, el joc del Manresa ha estat més consistent, però el 5 de 7 en triples del RETAbet ha mantingut l'equip basc per davant en el marcador, amb dues cistelles de tres punts finals de Mumbrú, que havia comès dues faltes molt ràpidament, i de Nikolic (16-21).

Al segon període, poc a poc el Bilbao ha anat escapant-se amb la jugada que finalitzava amb passada interior als pivots. Primer Eric, però sobretot Buva han anat castigant el tauler manresà. Cvetkovic ha mantingut el seu equip amb dos triples, però novament Buva, des del tir lliure, i Borg han permès una màxima diferència d'onze punts per als visitants, retallada a nou al descans.

A la segona part les coses han començat sense gaire esperança de millora i un parcial de 0-8 ha posat la màxima diferència. Aleshores, el partit s'ha alentit, el Bilbao se n'ha encomanat i l'encert de Cakarun, la bona defensa local i algunes accions de Trapani han permès als bagencs tornar a entrar al partit.

Al darrer quart semblava que la remuntada era possible, però algunes decisions arbitrals, sobretot un flopping a Belemene després d'unes clares passes de Todorovic, han encès el públic i el tècnic Ibon Navarro. El resultat aleshores era de 73-75. El Bilbao ha pres aire i els tirs lliures de Bamforth, que no han pogut ser igualats per les errades des dels 4,60 de Machado, han permès als bascos escapar-se fins al 79-86 final.