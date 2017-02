Els àrbitres catalans són els que més han xiulat l'ICL Manresa aquesta temporada

Els àrbitres catalans són, de bon tros, els que més han xiulat l'ICL Manresa durant aquesta temporada a la Lliga ACB. Un total de 31 col·legiats han arbitrat els partits de l'equip manresà en 22 jornades (1 de descans). D'aquests 31, 7 d'ells són catalans (Òscar Perea, Anna Cardús, Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyon, J.A. Martín Bertran, Pedro Munar, Víctor Mas). El resultat és que en 15 partits, almenys un dels membres de la tripleta arbitral era català.

De les 63 designacions arbitrals que ha tingut l'equip (comptant repeticions), 16 d'elles han estat d'àrbitres catalans. A la segona posició de comunitats hi ha un triple empat, en 8 ocasions que els col·legiats eren àrbitres d'Andalusia, Madrid i País Basc. En tercera posició, aparèixer Galícia, amb 7 vegades. València, Canàries i els col·legis arbitrals Castellano-manxec i Castellano-lleones han aparegut cada un d'ells en tres ocasions. Múrcia i Aragó queden amb 2 per acabar de conformar les 63 designacions de l'ICL Manresa a la temporada ACB 2016-2017.

Els d´Ibon Navarro han tingut, de la tripleta arbitral en cadascun dels enfrontaments, almenys un col·legiat del comitè català en 15 dels 21 partits jugats; i només en una ocasió n´han tingut dos, precisament en la primera jornada de la competició, contra el Barça al Congost, amb derrota manresana per 50 a 56, un partit que va destacar pels guarismes baixos dels dos conjunts. L´àrbitre que més ha xiulat l´ICL aquesta temporada és el català Òscar Perea; ho ha fet en quatre ocasions i l'ICL mai ha aconseguit guanyar el partit amb ell al xiulet.

Daniel Hierrezuelo, Jordi Aliaga, Martín Caballero, E. Pérez Pizarro, Jacobo Rial, J.C. Garcia González i Carlos Cortés segueixen al català Perea amb tres partis xiulats als bagencs cadascun.

Disgust per les actuacions arbitrals



L´ICL Manresa se sent perjudicat, de fa temps, per decisions arbitrals que es consideren, com a mínim, poc respectuoses. I el club ja ha dit que prou. Diumenge, després del partit amb el Retabet Bilbao al Congost, tant l´entrenador, Ibon Navarro, com el director esportiu, Pere Navarro, en el seu cas de forma expressa, s´hi van referir. El director esportiu de l'ICL Manresa va carregar aquest diumenge contra algunes de les decisions arbitrals a les que ha hagut de fer front l'equip manresà en les darreres jornades.

El president del Bàsquet Manresa, Jaume Arnau, també va donar el seu punt de vista. «No és una cosa d´ara. Ja fa mesos que dura. Tot aquest temps havíem estat molt cautelosos amb aquest tema per no ferir sensibilitats i, és clar, per no agreujar-ho encara més perquè ja se sap que, quan et queixes dels àrbitres, en l´esport professional a vegades les repercussions posteriors hi són. Vam parlar amb el president de l´ACB, Francesc Roca, però no hem vist cap resultat. També vam fer una queixa formal al responsable dels àrbitres, Paco Monjas. Fet tot això, hem considerat que el millor és donar a conèixer les nostres inquietuds de forma pública respecte d´aquesta problemàtica perquè els socis i aficionats sàpiguen que no estem aturats i que estem molestos. La realitat és que no ens sentim ben tractats».

Mancances pròpies



Jaume Arnau reconeix que «l´equip té mancances i la situació esportiva és la que és també per errors nostres, però ara mateix no trobem respecte per part del col·lectiu arbitral. Sense anar més lluny, a la pista del Barça Lassa, ara fa unes jornades, els directius blaugrana em van demanar si havíem fet alguna cosa als àrbitres perquè van quedar esgarrifats per les decisions que van prendre en en contra nostre en aquell partit. La sensació és que en molts compromisos d´aquesta temporada els àrbitres no han estat justos amb nosaltres. Recordo per exemple que en el partit amb el Rio Natura vam perdre per una decisió arbitral més que discutible, i això tenint en compte que era un duel vital per a nosaltres».

Pere Romero va fer saber diumenge que el Bàsquet Manresa envia cada dilluns un vídeo al comitè arbitral amb una anàlisi de les jugades més conflictives. A més, de les paraules de Romero es va entendre que el club manresà no està gaire conforme amb les designacions arbitrals que darrerament està tenint l´ICL i que poden fer pensar malament, com el fet que al Palau Blaugrana xiulessin dos àrbitres gallecs, quan el Rio Natura està involucrat també en la lluita per la permanència. Sobre això, Jaume Arnau ha considerat que «no puc opinar amb criteri perquè no conec prou els àrbitres. El que sí que sé és que actualment costa molt poc arbitrar l´ICL. Entre això, les lesions i les dificultats que tenim per fer un equip amb garanties, és la tempesta perfecta».