Jaume Arnau assegura que l'ACB vol eliminar els play-off

L'ACB estudia eliminar els play-off i tornar a una lliga de 18 equips només amb fase regular, segons va assegurar aquest dimarts passat Jaume Arnau, president del Bàsquet Manresa, en una entrevista al programa radiofònic Basket al Dia.

«La proposta que em va traslladar Francesc Roca [president executiu de l'ACB] de tornar als 18 equips però eliminant els play-off per eliminar partits em va semblar molt coherent i molt estudiada. Sí que canta passar-nos 7 mesos competint per saber qui es classifica pel play-off quan en realitat el 90% de les vegades es classifiquen els mateixos», va explicar Arnau.

El màxim responsable del club també va parlar sobre la present temporada, que va qualificar de petit desastre», en haver-se guanyat només tres partits tot i haver-se gastat més diners que en la temporada anterior. De tota manera, Arnau confia en la remuntada: «per què no? N'hem fet de més grosses. Costa de creure-hi i se'ns ha posat massa complicat, però s'ha d'intentar».

L'ACB pot eliminar el canon d'entrada per als nous equips. Si es donés aquesta situació i el Manresa acaba en zona de descens, Arnau és conscient que «l'any que ve serem equip LEB segur». Però va afegir que caldrà veure «com serà el sistema de competició de l'any que ve, si hi hauran 17 equips o seran 16 o 18».

Respecte als arbitratges i sense voler justificar els mals resultats d'enguany per aquest motiu, el president va reconèixer que el club se sent maltractat pels col·legiats. «Sí que és cert que hi han hagut partit en què ens hem sentit molt poc respectats i han estat bastants», va dir, afegint que, «és el sentiment que tenim i no el volem amagar» i que, amb tot, no vol «ni dubtar de cap nivell d'arbitratge ni molt menys de la seva actitud en vers nosaltres».

Escolta l'entrevista sencera aquí