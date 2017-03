L'ICL i La Caixa presenten la targeta Visa del Manresa

Els seguidors i simpatitzants de l'ICL Manresa ja poden pagar les seves compres amb la targeta que La Caixa ha editat amb els colors i el logotip del club manresà, una Visa de dèbit i/o crèdit que a més oferirà descomptes i promocions exclusives per als seus propietaris, tal com s'ha avançat en una acte oficial de presentació aquest dijous al migdia.

La Visa de l'ICL té un cost zero el primer any i es pot demanar a qualsevol oficina de La Caixa. Aquells que ho facin abans del 31 de març entraran al sorteig d'un viatge a Tenerife per animar l'equip els dies 14 i 15 de maig. A més, se sortejaran cinc fotos amb la plantilla de l'ICL.