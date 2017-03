David Navarro: «Els diners condicionen els resultats de l'ICL»

Present a l'equip que va assolir l'ascens a l'ACB, és un dels intocables en el conjunt de Joan Peñarroya.

David Navarro (Esparreguera, 1983) no va poder gaudir gaire de l'experiència de jugar a l'equip en què es va formar, el Bàsquet Manresa. Després d'un seguit de cessions, hi va tornar el 2005, però només hi va ser mig any. Aquella temporada, l'equip acabaria baixant. Després, ha forjat una carrera que ha anat de menys a més i que ara passa per Andorra.



Ja han aterrat, després de l'aventura de la Copa?

Sí, tot i que al final no van poder aconseguir el que volíem en un partit que teníem guanyat. A més, després vam perdre amb l'Obradoiro a la lliga.

La disputa de la Copa del Rei els ha despistat de la seva trajectòria a la lliga, tant abans com després?

No gaire. Al cap i a la fi, a la Copa hi anàvem a gaudir-ne, ja que no era un objectiu principal del club.

Però abans de jugar-la havien encadenat tres derrotes...

És cert, però també cal tenir en compte el calendari. És cert que en el partit a la pista del Joventut no vam jugar bé. Llavors vam jugar contra dos equips d'Eurolliga [Baskonia a la lliga i Reial Madrid a la Copa] i no vam vèncer per detalls, perquè vam fer bons partits.

Aquesta temporada tenen dos jugadors que són clarament referents ,el pivot Shermadini i el base Albicy. Com condicionen el seu joc, tots dos?

Shermadini és el jugador que fa millors xifres de la lliga i, sense cap mena de dubte, ens hi hem de fixar i és central en el nostre joc. Ho seria en qualsevol equip. Amb Albicy disposem d'un base que imposa un ritme alt en les transicions i ens permet poder aconseguir cistelles fàcils. Són molt importants, tots dos, per a nosaltres.

Precisament, la presència d'un base fix com Albicy, en quin sentit ha condicionat el seu joc, que els últims anys anava a cavall entre la posició de base i la d'escorta?

Sempre que he estat aquí s'ha comptat amb mi com a escorta, que és la meva posició, però és bo que pugui adaptar-me a dirigir l'equip, perquè quan hem tingut lesions l'entrenador ha pogut maniobrar. Aquesta temporada, afortunadament, no hem tingut tants problemes en aquesta posició, amb la qual cosa he disposat de més continuïtat com a dos.

El seu proper rival, l'ICL, ha vençut els dos darrers cops que ha visitat Andorra però és l'actual cuer. Com preveu el partit?

L'ACB t'ensenya que no et pots refiar perquè tots els equips competeixen bé ni que estiguin a baix. No hem de perdre la concentració en cap moment; si no, ho podem pagar.

Ha seguit l'ICL, durant aquesta temporada?

Sí, molt. Em fa il·lusió veure'ls perquè hi vaig ser i perquè encara tinc amics i gent coneguda formant part del club.

I per què creu que es troba en una situació tan dolenta?

Al final hi ha una cosa clara. El pressupost és determinant per situar els equips en la lliga, i l'ICL no té tants diners com molts altres equips. En finals igualats o en situacions en què es decideix el guanyador per detalls, disposar d'un o dos jugadors que prenguin la responsabilitat i encertin és essencial, i ells han perdut força partits d'aquests.

Es poden salvar?

De possibilitats reals n'hi ha, però han de guanyar partits i és molt complicat, sobretot a fora, com sabem bé nosaltres.

A Manresa s'han queixat aquesta setmana dels arbitratges i vostès, darrerament, no hi estan tenint gaire sort. Rafa Martínez deia fa poc que han de canviar coses. Hi està d'acord?

No m'agrada parlar del tema perquè em nego a pensar que s'equivoquin amb premeditació. Sí que és cert, però, que els clubs s'esforcen molt i paguen molt per guanyar partits, i s'haurien de minimitzar els errors, tot i que no sé com es podria fer.