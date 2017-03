L'ICL cau derrotat a Andorra

Els homes d'Ibon Navarro han caigut derrotats avui a la pista de l'Andorra i amb aquesta derrota sumen 22 partits disputats i tres victòries.

Amb un parcial de 19-29, 17-17, 22-22 i 27-9, el xoc arrencava amb un primer quart esperançador, amb l'ICL per davant. En el segon i tercer quart, el duel estava empatat i en el quart, però, els de Manresa no han aguantat la pressió, perdent clarament el definitiu període. Malgrat el resultat, els manresans no han donat per perdut el partit en cap moment.

El jugador de l'Andorra Giorgi Shermadini ha estat el jugador més destacat del partit; Machado, Suggs i Joe Trapani han estat els manresans més destacats.