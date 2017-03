ICL Manresa: Deu partits per a una utopia

Cada jornada que passa, atès que els resultats no acompanyen, es van limitant les possibilitats de remuntada de l'ICL Manresa. De tota manera, l'equip entrenat per Ibon Navarro va oferir una de les millors cares de la temporada en la visita a Andorra, anant davant en el marcador durant 35 minuts tot i perdre finalment pel resultat de 85-77 amb un MoraBanc que s'està jugant entrar als play-off.

Si l'ICL és capaç de mantenir el seu esperit competitiu i suma una victòria tan immediata com es pugui, la que sembla la utopia de la permanència esportiva es pot mantenir. Perquè l'ICL depèn ara també dels altres equips de la cua, però el primordial és que sumi ell, i la filosofia del partit a partit és l'única que pot seguir. L'equip ha guanyat 1 dels darrers 9 partits (la pitjor sèrie d'aquest curs van ser 10 derrotes seguides en la primera volta) però ha tingut bones fases de partits al costat d'altres de molt desencert i nervis. Començar bé al Congost pot ajudar a encarar els partits que hi queden, el primer dels quals contra tot un equipàs de l'Eurolliga com el Baskonia, i no haver d'esmentar altra vegada els àrbitres de torn com una part necessària en un resultat negatiu.



Les hipòtesis més favorables

En els 22 partits, l'ICL només ha pogut celebrar 3 victòries. Si en els 10 que té al davant repeteix el nombre de triomfs (3) ja no podrà eludir el darrer lloc. Per sortir de les dues últimes posicions cal un mínim de 5 victòries.

El Manresa és cuer amb les 3 victòries esmentades. Davant seu hi ha el Rio Natura Obradoiro (6) i un grup de quatre equips amb 7 victòries. Són, de la posició més baixa a la més alta: el Joventut, el Tecnyconta Saragossa, l'UCAM de Múrcia i el Betis Energía Plus.

Tots els implicats han de jugar 10 partits des d'ara fins al final de la lliga, menys el Betis que en té un més (11). Hi ha fins a 8 partits que els implicats a la zona baixa han de jugar entre ells. Pel que fa l'ICL, en té dos: a Badalona davant de la Penya (jornada 32) i a casa amb el Tecnyconta (a la 33).

Sortir dels dos últims llocs serà gairebé inviable si es guanyen 4 dels 10 partits que falten. Sí que es podria evitar acabar cuer sempre que l'Obradoiro perdés en tots els seus partits i quedés amb una victòria menys que el Manresa, que té l'average particular cedit amb els gallecs.

És a partir de 5 victòries quan es comença a veure una mica de llum, sempre que els resultats dels rivals ajudin. Alguns dels casos en els quals l'ICL sí que se salvaria són els següents. Amb un ICL amb 8 victòries a la fi de la lliga regular, l'Obradoiro pot arribar fins a 7, guanyant només un partit. En el cas de l'UCAM, hauria de perdre els 10 partits per deixar-lo enrere. El segon equip que podria quedar per sota del Manresa hauria de sortir del Betis, del Joventut o del Tecnyconta, que també s'hauran d'enfrontar a l'Obradoiro en els dos propers mesos. Si l'equip del Tecnyconta Saragossa quedés amb 7 triomfs, o el Manresa li pot recuperar els 10 punts d'average (amb empat a 8 triomfs), l'avança.

Si l'ICL i el Betis queden sols igualats amb aquests 8 triomfs, els sevillans quedarien per sota. Si això mateix passa amb el Joventut, l'equip del Congost serà davant, però si pot recuperar els 4 punts de l'average, a Badalona.