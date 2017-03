L'ICL Manresa fitxa el DJ Luis de Frutos

El discjòquei manresà Luis de Frutos serà el nou encarregat de posar so musical als partits que l'ICL Manresa jugui al pavelló del Nou Congost. De Frutos, popular entre la gent jove de la ciutat per la seva feina a Styl FM i a diversos locals nocturns, interactuarà amb el públic a les seves xarxes socials per demanar quina música vol sentir el públic els dies de partit al Congost. Tant abans que s'enceti el matx com en el descans hi ha moments en els qual la música és la gran protagonista ambiental.



Segons va informar el club ahir, l'ICL Manresa fa un nou fitxatge, no per estar al terreny de joc, sinó per estar uns centímetres fora. Luis de Frutos desenvolupa professionalment diferents tasques de locutor, discjòquei i productor musical. I després d'uns quants anys de vinculació periodística i aficionat del Bàsquet Manresa passa a col·laborar amb el club.



Un dels passos endavant en què el club i el seu col·laborador s'han compromès és en ampliar la interacció a través de les xarxes socials. Així, Luis de Frutos serà qui s'encarregarà, a través tant de Twitter com de Facebook, de fer una petició de cançons i de peces preferides pels aficionats i fer una selecció apropiada atenent les seves sol·licituds.



El Bàsquet Manresa fa públic el seu agraïment a Arnau Espinal, fins ara el DJ al Nou Congost, que continuarà com a col·laborador.