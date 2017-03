El Baskonia es trobarà un ICL cuer però animat

Després de guanyar dijous a la pista del Fenerbahçe a l'Eurolliga, el Baskonia arriba demà al matí al Nou Congost. «Tenim la mala sort de trobar-nos-lo segurament en el pitjor moment, quan està més en forma», afirma un Ibon Navarro que se les haurà amb l'equip de la seva ciutat, Vitòria, i del qual va ser l'entrenador durant la campanya 14-15, l'anterior a fitxar per l'ICL. Fa la impressió que el Manresa i el seu entrenador s'han deslliurat de la pressió per sortir del darrer lloc; fer-ho és més complicat després de la derrota a Andorra (85-77) però de la qual l'equip en pot extreure conclusions per a les 10 jornades que resten de lliga.



Navarro analitza que «l'equip sap que durant molts minuts vam fer les coses bé, però també sap les que vam fer malament als darrers cinc finals, tant de concentració com d'execució. I no són pas per desídia, sinó per estrès i nervis. Per voler que el partit duri només 38 minuts i no 40. Hem de jugar el que hem determinat, fer allò que hem quedat, encara que no surti bé, i no improvisar, perquè sí que serà força probable que surti malament. Espero que l'equip ho hagi vist i en prengui nota».



Del que està passant a l'ICL en aquesta temporada, durant la qual s'han escapat molts partits igualats, Navarro n'opina que «ens falta experiència, que en aquesta lliga és molt important, i tenim la motxilla dels resultats adversos, perquè a vegades pots prendre males decisions però que et surtin bé, però això, per la manca de confiança que tenim, no ens ha passat. Per això és millor prendre bones decisions per poder tenir més possibilitats d'èxit».



De tota manera, Ibon Navarro fa la lectura que l'equip «juga ara, en aquesta segona volta de lliga, molt millor respecte a la primera. Hi ha una gran diferència, però en els altres equips també, tothom ha treballat. Veus coses en l'equip que no les percebies abans; això et fa tenir molta més confiança en el dia a dia, t'has d'agafar en això perquè amb els resultats no pots, t'engegaries un tret. Per això t'has de centrar a millorar tant des del pla personal com col·lectiu».



En l'àmbit personal, Navarro diu que la línia és la mateixa: «em centro a buscar la millora de tots, no estar focalitzats exclusivament a guanyar partits, sinó que el procés en què estem ens pugui dur a les victòries. Potser al final això no sigui suficient, o potser sí. O hem de veure als propers partits».



Sobre una possible arribada de nous reforços en el darrer tram de la competició, Ibon Navarro diu que «no ho veu».



D'altra banda, en el partit de demà es farà una foto solidària de l'equip de l'ICL Manresa amb un grup de persones que estan afiliades a l'Associació Catalana de PKU i ATM (Altres Trastorns Metabòlics). La imatge recollirà els jugadors amb la samarreta d'aquesta associació.