L'amor propi de l'ICL contra un equipàs

Res a veure, la trajectòria de l´un i de l´altre. El Baskonia, ben situat per entrar als play-off d´Eurolliga, podria sortir del Congost com a líder de la lliga Endesa si venç i si l´Iberostar perdés a la pista de l´Estudiantes. El Manresa, en canvi, es va tornar a quedar molt a punt del triomf en la visita a Andorra i només acumula 3 partits guanyats a l´ACB, per 16 del seu rival d´avui. Fa un parell de mesos que els manresans no saben què és guanyar i tenen cada vegada més complicada la salvació sobre la pista, però també és cert que han millorat en joc i en consistència les últimes jornades. Si els d´Ibon Navarro són capaços de mostrar la seva versió més completa, s´haurà de veure fins on els arribarà per plantar cara a un rival que, sobre el paper, els supera en cadascuna de les posicions a la pista.

Ibon Navarro ha comentat que «el Baskonia està en una gran línia de joc des de la Copa del Rei, com va demostrar dijous passat a casa del Fenerbahçe. És l´equip amb la quantitat de possessions de pilota més alta de tota l´ACB, i potser de tot Europa. Els seus primers 6 0 7 segons d´atac tenen una força i agressivitat impressionants, i els ajuden a treure uns grans parcials a favor; són difícils de combatre. Però si els podem parar en aquest inici de les jugades, no ens podem relaxar, el nostre nivell d´esforç ha de continuar sent molt alt davant un equip amb tant talent». L´ICL va perdre per 82-69 en la primera volta al Buesa Arena, però havia estat molt a prop fins al darrer quart, quan Voigtmann, Hanga i Blazic van marcar diferències. I altres jugadors decisius de l´equip dirigit per Sito Alonso són els seus exteriors Larkin i Beaubois, l´ala Budinger, Kim Tillie o Shengelia.

Quant al partit que avui més podria interessar l´ICL, Navarro diu que «tots els rivals del Baskonia intentem reduir-los el nombre de possessions i de punts, però no vol dir que ho aconseguim. Crec que si anem a un marcador curt és possible que tinguem algunes opcions més, però haurem d´estar preparats per a un ritme de partit més viu». Navarro manifesta que «és més especial quan juguem contra ells allà, però és cert que és l´equip de qui veig més partits».