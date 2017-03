Partidàs de l'ICL davant el Baskonia

L'ICL Manresa ha donat la campanada després d'imposar-se per 87-82 al Baskonia, en un partit dominat de principi a fi per l'equip de Ibon Navarro.



La intensitat defensiva dels locals va agafar amb el pas canviat als bascos, que a més es van veure llastrats per la falta d'encert en el triple (5 de 28). Els catalans van arribar a guanyar de 20 punts (74-54, min. 31) i, aquesta vegada sí, no van deixar escapar l'oportunitat de guanyar.



El Baskonia va començar dominat després del 3-0 inicial del Manresa, Diop, i un triple de Larkin va avançar als visitants (3-8, min. 6). Navarro canviava a un Machado que no havia parat per Costa, que mantenia la intensitat del ICL.



Un 2+1 de Auda empatava el partit (8-8, min. 7) i la defensa local s'imposava, encara que les cistelles de Voigtmann van aconseguir donar quatre punts d'avantatge al seu equip (12-16, min. 10).



Trapani i Cvetkovic es van encarregar d'empatar i Tomàs, amb 5 punts consecutius, d'avançar als catalans (21-18, min. 13). Posteriorment va aparèixer un solvent Cakarun, que encadenava 8 punts seguits i el seu equip es va escapar (32-25, min. 17).



El Manresa estava llançat i amb un parcial de 9-0 donava un cop d'autoritat per posar-se 14 punts per davant (39-25, min. 19). Belemene cometia antideportiva, de manera que amb tres tirs lliures de 4, Shengelia deixava el marcador al descans en 40-30 (min. 20).



En l'inici del tercer quart, l'ICL va saber mantenir el cap fred, mentre que el Baskonia no trobava el camí per capgirar el partit.



Un 2+1 de Costa ampliava la diferència dels locals (56-40, min. 26), Shengelia responia amb la mateixa moneda, però el control seguia en mans del Manresa.



Una bomba de Machado posava la diferència en 17 punts (63-46, min. 28) i amb aquesta mateixa diferència es va arribar al final de quart, després dels triples de Trapani, Budinger i Cvetkovic (70-53, min. 30).



En l'inici de l'últim quart, Machado i Auda es van encarregar d'aconseguir la màxima diferència del partit (74-54, min. 31). Ràpidament els catalans van entrar en bonus, però aquest avantatge no va ser suficient perquè el Baskonia reaccionés.



Hanga marxava a la banqueta amb dues tècniques (encara que la segona computi a l'equip perquè ja l'havien canviat). Així i tot, el Baskonia no estava del tot enfonsat, un triple de Luz i una canastra de Tillie van aconseguir baixar dels 10 punts de diferència (80-71, min. 38).



L'afició manresana patia per l'aparició de vells fantasmes, però Tomàs, eficaç, va aconseguir un rebot i va acabar anotant un triple que sentenciava el partit (84-71, min. 39). Així, malgrat el 3-11 final, el Manresa, aquesta vegada sí, es va endur la victòria (87-82, min. 40).





Fitxa tècnica:

87 - ICL MANRESA (12+28+30+17): Machado (10), Suggs (11), Tomàs (14), Auda (9), Rey (3) -cinc inicial- Costa (14), Cakarun (10), Trapani (7), Cvetkovic (6), Belemene (3) i Montañez (-).



82 - BASKONIA (16+14+23+29): Larkin (6), Beaubois (7), Hanga (11), Tillie (8), Diop (4) -cinc inicial-, Blazic (4), Budinger (9), Luz (11), Shengelia (12), Voigtmann (8) i Laprovittola (2).



Àrbitres: Peruga, Manuel i Serrano. Eliminat: Cakarun (min. 40).



Incidències: partit de la 24a jornada de la Lliga Endesa disputat en el pavelló del Nou Congost davant 3.550 espectadors.



Així s'ha viscut el final del partit a la pista del Nou Congost:



Alegria! Arriba la tercera donant la CAMPANADA!

Aquí no es rendeix ni Déu!#SOMHIManresa pic.twitter.com/OcXQrOLJTu „ ICL Manresa (@BasquetManresa) 12 de març de 2017