L'efectivitat de l'Herbalife trenca la resistència de l'ICL

La diferència a la classificació entre l'Herbalife i l'ICL Manresa s'ha reflectit al marcador amb la clara victòria canària per 95-76. Però el marcador és enganyós perquè els d'Ibon Navarro han plantat cara durant molts minuts i han demostrar, en una de les pistes més complicades de la lliga, que la millora de joc de les últimes jornades, al marge dels resultats finals, és una realitat.

Però aquest pas endavant arriba segurament ja massa tard per sortir de la posició de cuer i els marcadors d'aquest cap de semana, amb triomfs de rivals directes com el Rio Natura Monbus i el Betis, tampoc no han ajudat gens. A manca de només 8 partits, l'ICL és últim amb 4 partits guanyats. Per davant té el Rio Natura i el Joventut, amb 7 victòries; amb els gallecs hi ha l'average perdut i encara cal anar a jugar a la pista de la Penya amb la qual es va perdre de 4 punts al Congost. Amb 8 victòries hi ha el Betis (al qual els manresans hn guanyat els dos partits) i un Tecnyconta Saragossa que encara ha de passar per la pista de l'ICL que va perdre de 10 punts al Príncipe Felipe.

En el partit amb l'Herbalife, el Bàsquet Manresa ha anat sempre per darrere (29-20 al final del primer quart, 51-43 al descans) però ha mostrat esperit de superació i en començar el tercer período s'ha posat a només 6 punts (51-45). La tercera falta personal de Michael Machado, el director de joc de l'equip d'Ibon Navarro, s'ha acusat ja que sense ell en pista el marcador s'ha disparar fins un 70-47, amb quatre triples seguits dels locals que han tingut en Pablo Aguilar (6/8) i en Royce O'Neal (3/5) els seus canoners més encertats des del perímete. L'ICL no ha desistit i s'ha apropat fins a un 80-71 a sis minuts per acabar el matx però ha errat alguns tirs sota cistella que l'haurien pogut ficar en la lluita per a la victòria. En el tram final, l'Herbalife s'ha tornat a escapar fins el 95-76 definitiu. Els punts de l'ICL han estat molt repartits: Suggs (12), Pere Tomàs (11, amb tres triples al segon quart), Machado (10), Cakarun (9 més 7 rebots), Rey (8), Costa (8) i Trapani 2. No han anotat Aranitovic ni Cvetkovic, el qual ha repartit 6 assistències.

Al final del partit i en roda de premsa, Ibon Navarro ha declarat que "no podem garantir més victòries però d'aqui al final continuarem treballent i estic convençut, perquè la línea de l'equip és aquesta, que competirem en tots els partits".

- Fitxa tècnica:

95 - Herbalife Gran Canària (29 + 22 + 21 + 23): McCalebb (18), Salin (8), O'Neale (21), Báez (10) i Planinic (-) -equip inicial-, Hendrix (4) , Oliver (4), Pasecniks (4), Paulí (-), Rabaseda (2), Kuric (3) i Aguilar (21).

76 - ICL Manresa (20 + 23 + 14 + 19): Machado (10), Suggs (12), Tomàs (11), Auda (7) i Xavi Rey (8) -equip inicial-, Cvetkovic (-), Aranitovic (-), Cakarun (9), Trapani (2), Belemene (9) i Costa (8).

Àrbitres: Jiménez, García Ortiz i Sánchez Mohedas. Sense eliminats per personals.

Incidències: Partit de la jornada 25 de la Lliga Endesa disputat al Gran Canària Arena davant 5.336 espectadors.