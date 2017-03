El Bàsquet Manresa prepara un nou himne

El Bàsquet Manresa vol un nou himne. Per aquest motiu ha encarregat al músic, compositor i productor manresà Miquel Coll una peça que acompanyi l'equip de cara a la temporada vinent. No ho farà sol: aficionats i membres de penyes participaran en diverses reunions per aportar idees.

Segons el club, que obrirà el 20è aniversari de la consecució del títol de lliga amb la presentació del nou himne, «convenia una renovació de la cançó que ha de servir d´emblema abans dels partits. La intenció és que sigui música que motivi els aficionats, que descrigui bé el sentiments que envolten el club, i que sigui participativa».

Liderarà el procés Miquel Coll, que ha format part de bandes com Sherpah, Strombers, o Projecte Bu, i ha treballat en bandes sonores de pel·lícules com «Zero», del manresà David Victori.

El compositor es trobarà el proper 9 d´abril (abans del partit contra el València) amb seguidors, i després amb dirigents, personal del club, membres de la plantilla i tot tipus de gent que conegui o hagi viscut de prop la realitat del Bàsquet Manresa.

A l'hora de posar les veus també es comptarà amb la participació dels aficionats.