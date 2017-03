«Assequible per a nosaltres no hi ha ningú, nosaltres som els assequibles per als altres»

Xavi Rey va començar la temporada sense equip, va debutar amb el Fuenlabrada a la sisena jornada com a recanvi del lesionat Sekulic i es va enfrontar al Manresa. Ara, mesos després, el pivot barceloní vesteix la samarreta del Manresa i s'enfronta al Fuenlabrada

Xavi Rey farà demà el seu onzè partit del curs amb l'ICL Manresa: s'enfronta al Fuenlabrada, amb qui va disputar el primer tram de temporada abans de tornar al Nou Congost, on ja havia jugat la temporada 2007-08.





Com d'important és el partit contra el Fuenlabrada?



Ara, tots els partits a casa són clau, perquè tenim poques opcions i les poques que tenim passen per guanyar, sobretot a casa. I tenint en compte els propers rivals que vénen, aquest ens l'hem de prendre molt seriosament.



Després, València i Madrid.



Sí, més complicat. Però el Fuenlabrada encara s'està jugant el play-off i per apartar-se del descens i, per tant, no estaran relaxats. És un tram de temporada en què tothom s'hi juga coses.



L'entrenador del Fuenlabrada, Cruspinera, diu que no s'entrenen bé. Seran més perillosos?



Després de caure amb un equip en teoria assequible a casa i després que l'entrenador s'hagi reivindicat públicament, amb la demanda de més treball i que l'equip sigui seriós, segur que vindran prement les dents i amb ganes d'emportar-se el partit.



Podrien haver-se relaxat després de caure a l'Eurocup?



L'eliminació europea sempre té conseqüències, positives o negatives. L'equip és molt seriós, amb jugadors molt professionals. No crec que s'entrenin malament. Segur que el tècnic vol motivar-los de cara al nostre partit. Per a ells és un partit en teoria assequible i qualsevol equip es pot relaxar, tot i que no ho acostumen a fer.



Què és el més perillós del Fuenlabrada?



És un equip que juga amb transicions molt ràpides, amb molt bons tiradors. Està molt bé. Ho va fer bé a l'Eurocup i també ho fa a l'ACB. Han fet alguns partits pitjor, però és per tenir-los en compte. L'any passat va fer una gran temporada. No serà fàcil.



Al partit de la primera volta, el seu joc interior era Rey-Diagne. Ara, Sekulic-Hettsheimeir.



Abans era un equip més físic, amb Diagne i amb mi, i ara són jugadors amb més tir exterior i que poden jugar més oberts. Han canviat molt. Serà complicat perquè són molt bons, però els haurem de posar les coses difícils. Físicament els podem plantar cara.



Com se'ls pot fer mal?



És un partit que guanyarem entre tots. El factor del Congost serà important. I serà bàsic aturar les transicions, que estiguem intensos, i dominar el rebot com en les últimes jornades. Si ho fem així, tindrem opcions de guanyar.



Quan falten vuit jornades, i amb l'Obradoiro descansant, és important derrotar un rival més assequible que els propers?



Assequible per a nosaltres no hi ha ningú. Som els últims, nosaltres som assequibles per als altres. És un equip amb més del doble de victòries que nosaltres, així que en teoria és molt millor. Ho hem de donar tot per plantar cara. Seguim vius matemàticament però la permanència és lluny i els objectius són a curt termini, com guanyar el Fuenlabrada.



I oferir bona imatge a casa.



Hem d'agrair molt el suport dels aficionats. També als que vénen als desplaçaments amb nos-altres. És important i els ho volem tornar amb la nostra lluita, que s'hi sentin identificats.