El recital de Popovic a l'últim quart tomba l'ICL

L'ICL Manresa ha sumat una nova derrota al Nou Congost (82-90), davant un Montakit Fuenlabrada que treia profit del seu bon inicial i millor final de partit. Marko Popovic s'ha convertit en el botxí dels manresans en anotar 19 dels seus 30 punts en els últims 7 minuts de partit. Una exhibició anotadora que no trobava rèplica per part local, malgrat els intents de Cvetkovic per liderar la reacció de l'ICL.



El serbi ha firmat el seu millor partit de la temporada, amb 20 punts. I tant Pere Tomàs com Cakarun ha aportat el seu granet de sorra amb caràcter. Però el partit s'ha decidit pel mal inici manresà i pel mejor encert de Popovic en el duel balcànic final.