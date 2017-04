Pedro: «no ens hem de fer més mala sang del compte»

L'entrenador del València Basket, Pedro Martínez, va assegurar que «fustigar-se» després d'haver perdut la final de l'Eurocup no canviarà el resultat, i va indicar que l'equip ha de girar full per afrontar el tram final de la lliga ACB. Tot i això, va admetre que canviaria coses respecte de com van jugar l'últim quart davant l'Unicaja.



«La vida continua, no cal donar-se per vençut, ni ensorrar-se, ni fer-se més mala sang del compte. Intento dedicar el màxim de temps possible al següent partit. Aquell partit ja és història, i tant si és bo com dolent, cal centrar-se en l'objectiu següent», va afegir.



El tècnic va dir que si s'analitzen els últims deu minuts del partit contra l'Unicaja «cal agafar i canviar l'entrenador, els jugadors i, fins i tot, també pot ser que l'afició». Per això, Pedro Martínez demanava una anàlisi més global: «es pot obrir més el focus i veure com juguem el tercer partit contra el Khimki o l'Hapoel, i segur, que aquí ens valen mes coses».



«Hem sabut jugar molt bé partits de màxima pressió i és veritat que no hem sabut jugar en un moment de pressió màxima, i això ens va costar la final», va reflexionar. A més, va afegir que les valoracions globals cal fer-les «al final de la temporada» i ha assegurat que llavors no tindrà cap problema a «mullar-se». També va explicar que és compatible estar trist pel títol perdut i preparar-se bé per al partit de Manresa.