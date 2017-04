«Sembla que som un desastre però podem jugar millor»

Hi ha un partit fins a l'11-11 perquè fem coses bé, controlem el rebot i tenim un bon balanç. Però la manca de duresa, reflectida en les poques faltes de la primera part, ha estat un llast». Ibon Navarro explicava així la davallada de l'equip després d'un bon inici. «El resultat del primer quart ja reflectia la diferència de duresa».



Després d'una primera anàlisi, Ibon Navarro es va mostrar contundent i decebut amb el rendiment de l'equip: «és fotut veure que no puc ajudar més. T'autoenganyes durant la setmana perquè entrenes bé. Però entrenes bé contra tu. Quan arriba el rival t'adones que ets molt lluny del nivell que vols tenir». I va continuar: «però sobretot estic decebut amb mi per no aconseguir collar més l'equip. Hem de ser més gossos. Si no és jugant a bàsquet, hem d'anar a una guerra».



«Però està clar que només sent gossos i sent durs no es guanya, i menys davant un equip com el València. Has de jugar bé, i avui no ho hem fet», va afegir abans de ser contundent. «I sembla que som una merda, un desastre, però crec que podem jugar millor». I va admetre que està motivat però que no és capaç de movitar l'equip, «i això és un problema».



L'entrenador de l'ICL va lamentar que no es digereixin les millores: «tinc la sensació que no sumem coses. Cada setmana fem un parell de coses bé però no mantenim les de l'anterior. Alguna cosa deu estar fent l'entrenador perquè la situació sigui així».



Ibon Navarro també va destacar que és bo «que la gent tingui memòria dels que han passat per aquí», en referència a l'ovació a Rafa Martínez. «Tant de bo els que hi som ara, algun dia estiguem a la seva alçada. Però serà difícil. Avui hi havia Pedro Martínez, Ponsarnau, Rafa, Oriola... Subcampions de l'Eurocup».



Pedro Martínez va començar la seva roda de premsa amb un record per Xavier Prunés, cap d'Esports de Regió7, de baixa per malaltia: «se'm fa molt estrany no veure la seva cara. Espero que tot vagi bé, que es recuperi en la lluita que té. Molts ànims i espero que la propera vegada que torni, sigui on és sempre, al seu lloc».



Respecte al partit va destacar que l'ICL «estava una mica fora de ritme, sobretot a la primera part, perquè feia dies que no jugaven i nosaltres hem estat molt encertats en el tir exterior. També hem pogut córrer al contraatac. Tot plegat ens ha permès agafar una diferència clara».