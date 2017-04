Multen l'ACB per "imposar condicions desproporcionades per ascendir"

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una multa de 400.000 euros a l'Associació de Clubs de Bàsquet "per imposar condicions econòmiques desproporcionades i discriminatòries per a l'ascens d'altres clubs a la Lliga ACB ".

La CNMC ha explicat en un comunicat que "considera acreditat que l'ACB a través d'una sèrie d'acords adoptats a partir del 1991 va imposar unes condicions econòmic-administratives desproporcionades, inequitatives i discriminatòries respecte als clubs de bàsquet que tenen dret a ascendir de la Lliga LEB Or a la Lliga ACB per mèrits esportius, però que no han estat prèviament membres de l'associació ".

L'establiment d'una quota d'entrada i d'un Fons de Ascensos i Descensos (FRAD), segons remarca la CNMC, "han impedit l'ascens de diversos clubs a la Lliga ACB i han distorsionat la capacitat de competir d'altres clubs recentment ascendits".

Aquests clubs han hagut de fer "esforços financers molt importants" i "han partit amb desavantatge a l'hora d'afrontar els fitxatges de jugadors i altres despeses i inversions", apunta la CNMC, qui així mateix sosté que així "afavorir a clubs que ja estaven a l'ACB "tot i que alguns d'ells haurien d'haver perdut la categoria com a conseqüència dels seus resultats esportius.

La CNMC assegura que la quota d'entrada, coneguda com a cànon de l'ACB, és "un mecanisme d'expropiació de part dels ingressos futurs dels equips, ja que es reparteix entre els membres de l'ACB, només els beneficia a ells, i no suposa un millor funcionament de la competició ".

"A més, l'ACB no ha acreditat cap raó que justifiqui l'existència del cànon ja que és una mesura innecessària i clarament desproporcionada per a l'objectiu pretesament perseguit per l'ACB. De fet, actualment, ja hi ha un altre mecanisme econòmic aplicable als clubs que es s'inscriuen per primera vegada a la Lliga que remunera les inversions realitzades a l'ACB pendents d'amortització ", continua el comunicat.

La CNMC defineix aquest cànon com "desproporcionat" per ser "molt superior als ingressos anuals mitjans de qualsevol club abans de pertànyer a l'ACB i per superar els beneficis mitjans anuals que tenen els membres de l'ACB, especialment els recent ascendits".

"Un altre factor que indica la seva desproporció és que entre les temporades 1992/1993 i 1993/1994 es va incrementar des dels 601.012 euros fins als 2,4 milions d'euros, sense cap justificació ni avantatges addicionals per als nous membres de l'ACB", afegeix .

"D'altra banda, la CNMC considera que el Fons de Ascensos i Descensos (FRAD) impost al club que ascendeix a la Lliga ACB per fer front a la pèrdua econòmica que implica per a l'ACB el descens de l'altre equip és discriminatori", assenyala la nota de premsa facilitada per la CNMC.

"Actualment hi ha 9 clubs a l'ACB que es beneficien d'aquesta assegurança, encara que no han contribuït mai al mateix causa de que es va introduir en una data posterior al seu ingrés a l'ACB. La CNMC considera més proporcionat que tots els clubs que han participat a la Lliga ACB cobrissin aquest fons ", abunda.

Per aquesta raó, la CNMC ha declarat a l'ACB "responsable" d'una conducta prohibida per l'article 1 de la Llei 16/1989, de Defensa de la Competència i per l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol , de defensa de la Competència.

Davant d'aquesta resolució "no" pot interposar cap recurs en via administrativa. L'ACB sí que pot interposar un recurs contenciós-administratiu a l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació.