«Hem fet el que volíem, però necessitem victòries»

Ibon Navarro va aparèixer amb cara trista, un cop més aquesta temporada, a la sala de premsa del WiZink Center, però pel que va dir en la seva intervenció, aquest cop no era d'enuig amb els jugadors, o amb els àrbitres, sinó amb ell mateix. Ahir, especialment, es va atribuir una gran responsabilitat en la resolució del partit, segons ell perquè en algunes decisions «potser no he sabut ajudar els jugadors com es mereixien en el tram final pel gran esforç que han fet».



Així, segons el tècnic vitorià «ha estat un partit en el qual hem fet moltes coses bé de les que volíem. Controlar el rebot de l'Estudiantes, el joc a camp obert, una bona gestió de la defensa sobre Jackson sense perdre de vista altres jugadors. És clar que quan tapes certes coses, com la seva millor arma, que és el tir de tres punts, obres altres vies, però hem fet bona feina en les coses que depenien de nosaltres. Hem jugat amb atreviment, hem anotat noranta punts fora de casa, però en els darrers cinc minuts, amb l'empat que teníem, hi ha un equip que està en bona dinàmica i un altre a qui li costa tancar els partits». Així, «hem pres decisions valentes, algunes de les quals no han sortit bé, i penso que el partit es decideix en un tir de Pere Tomàs que no tenia la millor posició, tot i que la podia haver anotat».



Per lloar la feina dels seus homes, va dir que «vam veure la setmana passada què passa aquí quan l'Estudiantes adquireix set o vuit punts d'avantatge. Si no t'agafes al camp, en un minut marxen de vint. El problema, però, és que una altra vegada, la que fa quinze o setze, l'equip arriba al final i em fa l'efecte que hem d'intentar ajudar l'equip una mica més, donar-los alguna cosa que els serveixi per vèncer».



Preguntat sobre quines eren aquestes coses, va recordar que «hem demanat un temps mort quan faltaven 40 segons per aconseguir una cistella que ens ajudés a empatar el partit sabent que el partit podia ser llarg. A Saragossa va sortir bé, però avui no. M'agradaria haver encertat, tot i que al final valores les coses que fas pel resultat final. Potser ho hem fet bé i no ho sabem, però hem perdut. És possible que haguéssim pogut fer les coses pitjor, i haver guanyat o haver perdut de més punts, no se sap mai». Sobre la millora respecte de la derrota contra el València, va recordar que «avui hem fet el que volíem fer i això em fa estar satisfet, però al final el que necessitem són victòries».