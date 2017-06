Montañez assumeix les regnes esportives de l'ICL disposat «a prendre decisions»

«Vull donar la benvinguda al treball real de la vida al Román, als despatxos». D´aquesta manera, entre somriures, Pere Romero va cedir el testimoni a Román Montañez, que s´incorpora a l´estructura esportiva de l´ICL Manresa. El santjoanenc, retirat fa poc més d´un mes, aterra als despatxos del club per fer de director esportiu, el lloc que ocupava Pere Romero, a partir d´ara només encarregat del bàsquet formatiu.

Montañez, en la seva primera intervenció, va agrair «l´oportunitat de ser una peça important en l´organigrama i de treballar amb el Pere», amb qui va assegurar que «la comunicació serà fàcil». L´excapità va admetre que el salt de la pista als despatxos «no és fàcil». Però confia en l´ajuda de Pere Romero per adaptar-se al càrrec.

Amb l´arribada de Montañez, el club potencia l´estructura esportiva, com va explicar el gerent, Carles Sixto: «Fins ara teníem una persona que s´ocupava del primer equip i també del vinculat, dels jugadors que tenim cedits i d´altres jugadors que ja hi havia en l´estructura d´equips inferiors. I quan vam saber que el Román es retirava, vam pensar en reforçar la tasca i sumar una persona més per treure el màxim rendiment possible del primer equip i de la formació de jugadors».

Montañez va desvelar que, quan va prendre la decisió de retirar-se, a principi d´any, sabia que el club volia comptar amb ell com un actiu de futur, però no esperava rebre una oferta concreta. «Vaig pensar que el lloc m´anava gran», va dir sobre la primera reacció que va tenir en saber que el volien com a director esportiu. «Però tinc una il·lusió molt gran i confio que puc fer bé les coses». I va afegir que havia parlat amb altres directors esportius: «Seria un error creure que ho sé tot i que tinc una vareta màgica per fer que el Manresa faci bones temporades cada any, fitxant jugadors estratosfèrics. He d´aprendre molt».



Pols ferm en el nou paper



El santjoanenc va deixar clar que no li tremolarà el pols ni li pesarà la responsabilitat: «Hauré de prendre decisions. Demanaré opinió a molta gent, encara no tinc experiència, però al final la decisió serà meva. Accepto aquesta responsabilitat».

Una de les primeres decisions que haurà de prendre és l´elecció del nou entrenador: «El perfil canviarà dependent de si l´equip és a l´ACB o a la LEB. I això és bàsic per començar el projecte». Montañez va puntualitzar que l´entrenador «haurà d´encaixar» en les pautes que ha marcat el club. I va admetre que ja s´havia posat en contacte amb algun tècnic per «valorar» situacions, «tinc coses al pensament, de com m´agradaria que fos l´entrenador».

Montañez també va explicar quina serà la seva relació amb la plantilla, de la qual ha format part fins fa unes setmanes: «La relació ha de canviar i els que em coneixen ho tenen clar. S´ha de saber diferenciar les amistats de l´aspecte professional. Qui té amistat amb mi ho sabrà diferenciar bé. Una cosa és treball i l´altra, esbarjo».



Perfil de jugadors



El nou director esportiu de l´ICL va admetre l´interès per mantenir el base Lluís Costa, tant a la lliga Endesa com a la LEB, i perquè els joves Jordan Sakho i Guillem Jou formin part del primer equip. I va descriure quin tipus de fitxatges buscarà: «Volem jugadors que vulguin ser a Manresa. N´hi ha molts que volen ser en un club com aquest. No tenim els recursos econòmics d´altres, però som un club que pot tenir bons jugadors, no només aquells amb qui s´ha d´arriscar. Podem tenir una combinació bona per fer un equip competitiu. Hi ha gent que veu el Manresa com un club important, tot i ser petit i modest. Buscarem aquests jugadors que vulguin ser aquí, orgullosos de portar aquesta samarreta i el nom del club».



L´elecció del nou president



Escollir un entrenador serà una de les primeres tasques de Montañez. Però al club manca una figura encara més rellevant: el president. «És el que menys ens preocupa ara mateix», va assegurar el conseller Fèlix Salido, i va afegir que «en aquest moment és difícil que ens puguem permetre un president executiu». És a dir, un president que cobri per dur a terme la seva tasca.

«No hem perdut ni un segon pensant en qui ha de ser el nou president o si n´hi ha d´haver», va dir Salido, que va condicionar l´elecció del relleu de Jaume Arnau a la presidència al fet de ser a l´ACB o a la LEB Or.

De moment, les regnes del club les té el comitè executiu, creat aquest any per Arnau «per donar-li un cop de mà». Un grup de treball que, com va recordar Salido, «va fer un pas endavant perquè el club no es quedés sense una direcció adequada i oportuna». I la seva tasca ha estat «definir els objectius de futur del club» i treballar per crear una nova estructura esportiva, presentada ahir, «amb sentit de futur i d´il·lusió».