Les noves condicions allunyen l'ICL Manresa de l'ACB

L'assemblea de l'ACB que ha tingut lloc aquest dimecres a Barcelona no ha estat positiva per als interessos de l'ICL Manresa de continuar a la lliga Endesa. Després d'una maratoniana trobada de més de set hores, la patronal del club ha decidit eixamplar el termini que tenen els dos equips que han ascendit per mèrits esportius aquesta temporada, el Gipuzkoa i el Burgos, per complir les condicions exigides. El més transcental, però, és que aquestes s'han fet més assequibles, en concret el 60%.

D'aquesta manera, davant de la falta d'acord dels darrers dies en les reunions entre l'ACB, el Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola de Bàsquet, i ja que no es resolen les mesures cautelars sol·licitades respecte de la multa imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), la lliga ha decidit no reclamar el cànon d'ascens, ni tampoc la del Fons de Regulació d'Ascensos i Descensos), Els 3,8 milions d'una i l'1,9 de l'altre, amb IVA inclòs, provocava que un equip que volgués ascendir hagués de pagar 5,7 milions d'euros.

L'ACB ha determinat que seguiran les reunions per arribar a un acord fins al 5 de juliol, però si aquest no arriba, el Gipuzkoa i el Burgos tindran fins al 15 del mateix mes per reunir 2,34 milions d'euros, amb IVA inclòs, del denominat Valor de participació a l'ACB. Aquest prové d'una sèrie de dades a partir dels beneficis d'explotació de la lliga. A més, tots els equips de la competició hauran de tenir un pressupost mínim de 2,3 milions d'euros.

Davant d'aquesta resolució, el gerent de l'ICL Manresa Carles Sixto ha declarat a Regió7 que "esperar mai no és bo i haver-ho de fer fins al dia 15 condiciona què hem de fer" en el futur. De tota manera, i preguntat sobre si veu possible que el Gipuzkoa i el Burgos compleixin les condicions, ha explicat que "no se sap mai. No saps si un triple de Llull entrarà o un xut de Messi serà gol. Cal esperar i ja veurem". Sobre la reducció del 60% de les condicions ha admès que "ja esperàvem que aquesta seria sensible" i també ha explicat que no s'ha parlat encara si hi haurà una lliga de 16, de 17 o de 18 equips, tot i que la de 16 sembla inviable.

Cal recordar que, un cop acabada la lliga 2016-17, guanyada pel València Basket, els dos equips que van baixar la temporada passada, el Bàsquet Manresa i el Betis Energía Plus, tenen veu a l'assemblea, però no vot.