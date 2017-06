Ibon Navarro és el nou tècnic de l'UCAM Múrcia

Ibon Navarro entrenarà la propera temporada l'UCAM Múrcia, amb qui ha signat un contracte per una temporada, segons ha informat el club.



El tècnic vitorià va anunciar el seu adéu de Manresa fa dues setmanes, posant fi a un cicle de dos anys al Nou Congost. I ara agafa les regnes d'un equip que la propera temporada disputarà competició europea: la FIBA Champions League, com l'Iberostar Tenerife, el Divina Joventut i el Movistar Estudiantes.



Navarro, que ara està concentrat amb la selecció espanyola sub-20, a la que dirigirà a l'europeu de la categoria, arriba a Múrcia com a recanvi del grec Fotis Katsikaris, nou tècnic del Hapoel Jerusalem.





OFICIAL: Ibon Navarro, nuevo entrenador del #ucammurcia #Alistado #LigaEndesa #baloncesto #Murcia A post shared by UCAM Murcia CB (@ucammurcia) on Jun 29, 2017 at 7:58am PDT