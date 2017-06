Pere Tomàs deixa l'ICL i firma pel Bilbao

Pere Tomàs ha quedat desvinculat del Bàsquet Manresa fent ús de la seva opció per acabar el contracte que tenia amb el club del Bages. El jugador ha firmat per tres temporades amb el Bilbao Basket. El club vol agrair públicament la feina, la dedicació, i la professionalitat de Pere Tomàs durant aquesta temporada.



En el seu cas, a més, el Bàsquet Manresa vol donar especialment les gràcies a Pere Tomàs per la seva paciència durant les darreres setmanes. La incertesa a la qual es veu immers el club, degut a la situació d'indefinició a la Lliga ACB ha fet que aquest procés s'allargués.



El Bàsquet Manresa agraeix la confiança del jugador, i li desitja al de Llucmajor tota la sort del món.