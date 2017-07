L'ICL Manresa fitxa el jove base Dani García

El Bàsquet Manresa ha incorporat Dani García, un jugador de 19 anys, 1,82 d'alçada a qui ha fet un contracte per cinc temporades. Nascut a Mataró i provinent del CB L'Hospitalet, de LEB Plata, el jugador ha estat participant recentment en la preparació de la selecció espanyola U19 a Saragossa i la idea del club del Nou Congost és que jugui a l'equip vinculat.

El Director Esportiu de l'ICL Manresa, Román Montañez, ha dit sobre García que «és un jugador amb futur, que ve de jugar en categories inferiors amb la selecció espanyola, que ens ajudarà a treballar amb el primer equip com a tercer base, i ha de ser un any important a Martorell, a LEB Plata que és on ha de donar el pas i sentir-se important; treballarem de la millor manera perquè tingui possibilitats de futur, perquè té talent i qualitat, i ho ha demostrat».

Per la seva banda, Pere Romero, coordinador de la base i l'equip vinculat, el descrivia dient que «és un jugador que ofensivament té talent, és ràpid i té capacitat per encistellar; a més, té un gran marge de millora». Romero explicava també que el club «l'ha seguit des de l'any passat, en què ell es va quedar a l'Hospitalet per jugar a LEB Plata, i darrerament ha estat a punt d'entrar a la selecció U19 que disputa el Mundial».