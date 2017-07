El futur de l'ICL Manresa a l'ACB se segueix complicant

L'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) han validat aquest divendres, en una reunió presidida pel president del CSD, José Ramón Lete, un principi d'acord sobre les condicions d'ascensos i descensos i el pressupost mínim dels equips. Aquesta decisió segueix perjudicant a l'ICL Manresa, que veu com cada com el seu futur a l'ACB és més negre.

El document, que és el fruit d'un mes i mig de converses entre ACB i Federació amb la mediació del Consell, ha de ser ratificat dilluns que ve per l'Assemblea General de l'ACB que tindrà lloc a Barcelona.

En aquesta reunió haurà de tenir 12 vots favorables entre els 15 equips que poden votar, ja que els descendits Betis i Manresa no tenen dret a vot després de la finalització de la Lliga Endesa.

En segon lloc, el nou format d'ascensos i descensos haurà de passar per la consulta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que va considerar "desproporcionades i discriminatòries" les condicions d'ascens en un dictamen del mes d'abril i va obligar a l'ACB a modificar-les.

Segons el CSD, l'Associació de Basquetbolistes Professionals (ABP) estava convidada a la reunió i va declinar la seva assistència.

Les condicions d'ascens que havia estudiat fins al moment l'ACB incloïen la substitució de la quota d'entrada i el Fons de Regulació d'Ascensos i Descensos (FRAD) per l'adquisició del "valor de la participació" a la Lliga Endesa, xifrat en 1.939 .301 euros + IVA, recuperable en cas de descens.

Aquesta quantitat podria disminuir lleument en l'acord final, en què està previst que els clubs que pugen a la Lliga Endesa puguin abonar aquest import durant diverses temporades, segons informació a la qual ha tingut accés EFE.

A l'Assemblea General Extraordinària del passat 21 de juny, els clubs també van aprovar que el pressupost mínim garantit per competir a la Lliga Endesa seria de 2,3 milions d'euros per a la temporada 2017-18.

L'ACB havia de modificar les condicions d'ascens a causa d'un dictamen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que el passat mes d'abril va considerar el cànon i el fons d'ascensos i descensos unes condicions "desproporcionades i discriminatòries per el ascensos d'altres clubs ".

L'organisme regulador va multar en aquell moment amb 400.000 euros a l'associació de clubs, que va decidir presentar un recurs davant l'Audiència Nacional, a més de sol·licitar mesures cautelars.

D'altra banda, sobre la taula també ha estat l'exigència per part de quatre equips dels cinc que disputen l'Eurolliga (Reial Madrid, Barcelona Lassa, Baskonia i Unicaja de Màlaga, el València Basket també la jugarà com a guanyador de la Lliga Endesa però no forma part d'aquest grup), que reclamaven una competició amb menys partits i van arribar a amenaçar amb formar una lliga privada.

El principi d'acord té com a objectiu, segons va poder saber EFE, arribar a una lliga de 16 equips, amb dos o tres "temporades de transició" amb 17 conjunts, com en la temporada actual, amb l'objectiu de reduir la competició finalment a 16 clubs.

En aquesta futura Lliga Endesa de 16 equips hi hauria una sola plaça de descens, per la qual cosa només pujaria un equip des de la Lliga LEB Or, segons han indicat fonts pròximes a les converses.

No obstant això, en aquesta temporada sí que podrien produir-se dos ascensos en ser la pròxima Lliga de 17, per la qual cosa l'ACB ja va ampliar fins al 15 de juliol el termini per a l'ascens dels dos equips que van obtenir la plaça a la Lliga LEB Or , el RETAbet.es GBC i el CB Miraflores de Burgos.