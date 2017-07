Aleix Duran es presenta com a entrenador de l'ICL amb més il·lusió que responsabilitat

L'ICL Manresa ha presentat aquest dijous al migdia el nou entrenador, Aleix Duran, en un acte que també ha servit per donar a conèixer la campanya publicitària "Ens surt de l'ànima", amb la qual el club vol esperonar els aficionats perquè no deixin de donar-los suport durant el peregrinatge per la lliga LEB Or. Precisament, Duran ha donat un missatge d'optimisme sobre el fet de disputar aquesta categoria en dir que "no ens ho hem de prendre com un purgatori, sinó com la millor lliga en la qual podem ser ara".

Duran, acompanyat pel director esportiu, Román Montañez, ha explicat que havia acceptat el càrrec "amb una barreja de sentiments entre il·lusió i responsabilitat", tot i que els primers guanyen. Segons el tècnic egarenc "els dotze anys que fa que sóc aquí em donen seguretat" de fer la feina ben feta", tot i que també és conscient que "arribar als llocs no depèn de si tu et sents preparat, sinó de si els que han de prendre les decisions també ho pensen".

L'entrenador i Montañez han explicat que la pretemporada començarà el 21 d'agost i que llavors ja voldrien tenir la plantilla confeccionada, tot i que també s'han mostrat flexibles a esperar-se uns dies si fa falta. Es pensa fer un partit de presentació, que podria coincidir amb un duel de Lliga Catalana LEB, i n'hi ha un de confirmat, al torneig de Sant Julià, contra l'UCAM Múrcia, tot i que Montañez ha afirmat que "és millor que juguem contra conjunts de la nostra lliga".

Tots dos han manifestat que busquen jugadors "que vulgui ser aquí i que creguin en el projecte", tot i que hi ha una preferència per anar a buscar els que tinguin experiència en una lliga que, segons Duran, "és d'especialistes". Això sí, com ha dit Montañez, "no volem entrar en subhastes amb d'altres equips" que puguin tenir més potencial econòmic que l'ICL, entre els quals ha situat "segur, el Betis i el Melilla".



Ànima per anar endavant



Paral·lelament, el conseller Marc Bernadich i el responsable de premsa. Damià Badia, han presentat la campanya "Ens surt de l'ànima", representada per un gran ull de color vermell. Segons els seus ideòlegs, tindrà evolució durant tot l'any i vol representar el fons dels aficionats del Manresa, segons Bernadich "aquells que han patit tant en els últims anys però als quals encara els queda l'ànima de voler saber què ha fet el seu equip al diari o de comprar l'entrada o l'abonament i seguir anant al Congost".