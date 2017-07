Javi Múgica, força i experiència per a la pintura manresana

L'ICL Manresa ha sorprès aquest dissabte a la nit amb la contractació d'un jugador que el pot ajudar molt en la seva aventura a la lliga LEB Or. Es tracta de l'ala-pivot Javi Múgica, de 34 anys, un quatre experimentat i amb bon tir exterior que ha estat en equips com el Lleó, l'Ourense, el Peñas i el Lleida. La darrera temporada ha fet una mitjana de 10,7 punts i 6,3 rebots per partit.

El director esportiu de l'ICL, Román Montañez, diu d'ell que es tracta d'«un jugador amb experiència a la lliga, que juga de fora a dins bé, i que té un tir exterior que el fa perillós; amb aquest tir fa que a més prengui bones decisions per passar un cop posa la pilota a terra; pot rebotr, passa bé la bola i és important tenir algú com ell i amb el coneixement de la lliga que té».

El jugador ha dit que «és un honor per mi portar la samarreta d'un club històric del nostre bàsquet, campió de l'ACB i la Copa del Rei, i ser a un lloc on han desenvolupat la seva carrera grans jugadoras al llarg de la història. Espero donar el millor de mi mateix i aportar tot el que pugui per aconseguir que aquest equip torni on ha de ser per adició, història... que no és un altre lloc que l'ACB».