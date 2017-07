L'ICL Manresa fitxa el danès Gabriel Iffe Lundberg

L'ICL Manresa ha tancat un nou fitxatge, Gabriel Iffe Lundberg. Es tracta d´un escorta, que també pot actuar de base. Té 22 anys, fa 1,93m d´alçada i és internacional amb el seu país. Signa amb l'equip del Bages per dues temporades.



L´ICL Manresa ha aconseguit fitxar el prometedor base "combo" danès Gabriel Iffe Lundberg. És un jugador jove, però que ja ha demostrat que té capacitats per despuntar. És un jugador complet, que aquesta temporada al Horsens IC ha fet una mitjana de 14,5 punts, 4,6 rebots i 4,2 assistències.



Gabriel Iffe Lundberg (nascut a Copenhaguen, Dinamarca, el 4 de desembre del 1994) serà les dues properes temporades de l´ICL Manresa. És el primer cop que surt de Dinamarca, on ha jugat com a professional les darreres 4 temporades.



L´entrenador de l´ICL Manresa, Aleix Duran, destaca algunes de les qualitats del nou fitxatge: "és un escorta que destaca per la seva capacitat d´u contra u; per les seves capacitats tècniques pot actuar com a base, i pel seu físic pot defensar tant ´uns´ com ´dosos´ com ´tresos´; això fa que complementi molt bé els jugadors que fins ara tenim".



Trajectòria de Gabriel Iffe Lundberg



2013-15 – Copenhaguen Wolfpack (Dinamarca)

2015-17 – Horsens IC (Dinamarca)





?? Avui us presentem un nou fitxatge!

???? Gabriel Iffe Lundberg (Dinamarca)

?? Escorta / base

?? 14,5p 4,6r 4,2a#ÉslhoradelsValents pic.twitter.com/jhf6chuJSq — ICL Manresa (@BasquetManresa) 31 de juliol de 2017