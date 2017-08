Lundberg, un diamant en brut per a l'ICL

«És un escorta que destaca per la seva capacitat en l'u contra u; per les seves qualitats tècniques pot actuar de base i pel seu físic pot defensar tant uns com dosos o tresos; això fa que es pugui complementar molt bé amb els jugadors que ja tenim». Així defineix el tècnic de l'ICL Manresa, Aleix Duran, la nova incorporació del club bagenc. Es tracta de Gabriel Iffe Lundberg, un jugador danès de 22 anys que apunta maneres i que ha destacat fins ara a Dinamarca. És, doncs, un prometedor base combo guard que ha demostrat, al seu país, capacitats per despuntar, tot i que encara no ha provat el seu nivell en altres lligues europees. I és que Gabriel Iffe Lundberg no ha sortit mai de Dinamarca per jugar. Només ha estat, les darreres quatre temporades, com a professional, en dos clubs danesos, el Copenhaguen Wolfpack i el Horsens IC.

L'ICL Manresa ha fitxat Lundberg per les dues properes campanyes. Aquest és un jugador complet que tant pot actuar de base com d'escorta, d'acord amb les indicacions del tècnic de l'ICL Manresa, Aleix Duran. Al Horsens IC, on ha jugat els dos darrers anys, ha fet, el darrer curs, una mitjana de 14,5 punts, amb un percentatge del 37% de 3, el 55% de 2 i el 75% en tirs lliures, a més a més de 4,6 rebots i 4,2 assistències. Té una alçada d'1,93 m i és internacional per Dinamarca.

En algunes publicacions especialitzades en bàsquet han arribat a comparar les qualitats de Gabriel Iffe Lundberg amb les de Mike James, que va ser base del Baskonia i, posteriorment, del Panthinaikos de Xavi Pascual la campanya passada. Qualifiquen Lundberg com un jugador hàbil, ràpid i elèctric, amb un bon llançament exterior i amb una notable lectura del joc.



Plantilla avançada

L'equip de l'ICL Manresa va prenent forma, i ja són vuit els jugadors de la primera plantilla per competir amb garanties a la LEB Or. L'equip d'Aleix Duran combina clarament l'experiència amb la joventut. Així, el tècnic egarenc compta de moment amb Javi Múgica, un ala pivot que va ser anunciat dissabte; el nord-americà Noah Allen (aler); el lituà Jokubas Gintvainis (escorta); el català Jordi Trias (pivot), que arriba del Barça B; Lluís Costa (base), que continua a l'equip; Guillem Jou (escorta); Jordan Sakho (pivot) i el darrer fitxatge, l'esmentat Gabriel Iffe Lundberg. Cal recordar que tant Jou com Sakho van jugar la temporada passada a l'equip vinculat, el CB Martorell, conjunt que jugarà enguany a la LEB Plata, amb dos vinculats més del club manresà, Nil Brià i Dani Garcia.