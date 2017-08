Un tribunal podria deixar l'ICL com a únic descendit de la lliga Endesa

Tot i que ahir la lliga Endesa va fer públic el calendari de competició per a la propera temporada, unes hores més tard, un tribunal va concedir, al Betis Energía Plus una plaça ACB. Els bètics havien demanat ocupar la plaça vacant per completar els divuit equips (les darreres temporades n´han estat disset, com també ho havia de ser la propera). Davant d´aquesta petició, ahir, un jutjat de Barcelona va atorgar mesures cautelars que retornen el conjunt andalús a la lliga Endesa.

Cal recordar que el Betis Energía va ocupar una de les dues places de descens a la LEB Or conjuntament amb l´ICL Manresa. En cas que es fes efectiva aquesta decisió, els manresans serien l´únic club que baixa de categoria.

En tot cas, en el calendari de la lliga Endesa que es va publicar ahir encara figuraven disset equips, amb el partit més atractiu entre el campió, el València, contra el Barça Lassa a la Fonteta.

Ara caldrà veure quina és la posició de l´assemblea de clubs davant d´aquesta inesperada decisió judicial que podria remoure tot el que estava planificat.