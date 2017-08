L'ICL Manresa fitxa Álvaro Muñoz, un ala amb experiència en ACB i LEB

L'ICL Manresa ha fet oficial aquest dimecres el fitxatge de l'ala hispanoalemany Álvaro Muñoz per una temporada amb opció a una més. Muñoz, de 26 anys i 1,96 d'alçada, per una prové de la lliga alemanya, on la darrera temporada ha jugat al Walter Tigers Tübingen. Tot i així, és un vell conegut de la lliga espanyola, ja que ha jugat a l'ACB amb el Fuenlabrada i a la LEB Or amb l'Oviedo.

El club ha emès un comunicat en el que defineix Muñoz com un jugador 'amb expèriència a la LEB Or i a l'estranger' i que pot oferir 'un rendiment immediat', tot i que el club creu que 'té recorregut a mig i llarg termini' al club. L'ICL Manresa també ha destacat que Muñoz 'ofensivament té capacitat de tir, i juga bé sense pilota'.

Álvaro Muñoz és nascut a Ávila tot i que la seva mare és alemanya i és nét de Feliciano Muñoz Rivilla, mític jugador de l´Atlético de Madrid.