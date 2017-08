VÍDEO: Així juga Álvaro Muñoz, nou jugador de l'ICL

L'ICL Manresa ha fet oficial aquest dimecres al migdia la contractació per un any de l'ala hispanoalemany Álvaro Muñoz. El jugador, amb experiència a l'ACB amb el Fuenlabrada i a la LEB Or amb l'Oviedo, ha jugat la darrera temporada amb el Walter Tiger Tübingen de la lliga alemanya, on ha protagonitzat jugades tan espectaculars com aquestes.