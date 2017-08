El nou fitxatge de l'ICL és nét d'un històric jugador de l'Atlètic

L'ICL va anunciar ahir el darrer fitxatge del perímetre de l'equip, bases i ales, en espera de tancar la contractació d'un pivot, amb el qual segurament es donaria per completada la plantilla. Álvaro Muñoz, un jugador que actua en la posició 3 i d'1,96 metres d'alçada, arriba per competir per aquesta plaça amb Noah Allen i aportar la seva experiència de les quatre darreres temporades, dues de les quals a la mateixa lliga LEB Or i les dues últimes a la competició alemanya de primer nivell.

Muñoz, que el novembre farà 27 anys i és de mare alemanya, ha estat els dos darrers anys jugant la lliga de la primera categoria del país centreeuropeu. Tant al Riesen de Ludwigsburg, primer, com al Walter Tigers Tübingen, després, ha estat un home de rotació, amb una quinzena de minuts en pista i xifres properes als cinc punts i 2 rebots per partit.

A part, havia debutat a l'ACB, al Fuenlabrada, amb el qual havia jugat a la selecció sub-20 i havia estat bronze a l'europeu del 2010. Al club madrileny havia actuat tres temporades, dues de les quals amb més de vint partits per exercici. Del seu currículum, però, el que destaca més i ara sembla més aplicable a la realitat de l'ICL Manresa són els seus dos anys a Oviedo, a la LEB Or. Allà, amb molta confiança del tècnic, Guillermo Arenas, i compartint vestidor amb l'ex del Manresa Diego Sánchez i amb l'actual base de l'Iberostar Tenerife Ferran Bassas, va ser capaç de pujar del doble dígit en anotació per partit.

Álvaro Muñoz és nascut a Ávila tot i que la seva mare és alemanya i és nét de Feliciano Muñoz Rivilla, mític jugador de l´Atlético de Madrid.



Rendiment immediat



Sobre aquest nou fitxatge, l'entrenador de l'ICL, Aleix Duran, va explicar ahir que «és un jugador que segueix molt el perfil que busquem. Té certa experiència a la LEB Or i a l'estranger, però també ha estat en dinàmica ACB. Amb això ens podrà donar rendiment immediat i creiem que té recorregut a mitjà i llarg termini amb nosaltres». Sobre el seu joc, «és un ala amb molt bones condicions físiques, un molt bon defensor que els fa pujar el nivell i, ofensivament, té capacitat de tir i juga bé sense pilota».

Muñoz ja va enviar un missatge a través dels mitjans del club en el qual el primer que va dir va ser: «Som-hi, Manresa. Estic molt il·lusionat d'aquesta nova etapa en aquest club. Espero que fem un gran any. Ho posarem tot de la nostra part per tornar com abans millor a l'ACB. Per la meva banda, aportaré dedicació, feina i sacrifici, i espero que tot funcioni d'una manera genial».

Després de l'anunci de la contractació d'Álvaro Muñoz sembla clar que, per completar la plantilla, només falta que es fitxi un pivot, presumiblement un quatre anotador, ja que Trias i Sakho poden actuar de cinc. Podria ser extracomunitari, ja que només Noah Allen cobreix una de les dues places per a jugadors d'aquestes característiques. L'altra possibilitat és fitxar un comunitari o espanyol i deixar lloc per al vinculat Ahmed Khalaf.