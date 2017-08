L'ICL ultima una plantilla menys basada en la LEB que les dels rivals

L´entrenador de l´ICL Manresa, Aleix Duran, i el director esportiu de l´entitat, Román Montañez, van explicar el dia de la presentació del primer que la plantilla dels bagencs per a la temporada del retorn a la lliga LEB Or havia de tenir una sèrie de característiques i s´havien de marcar uns terminis a l´hora de configurar-la. Així, volien que hi hagués un bon nombre d´elements que abans haguessin estat en una competició que el tècnic egarenc considera una «lliga d´especialistes». D´altra banda, intentarien que la plantilla estigués tancada el 21 d´agost, el dia que arrencarà la pretemporada amb les proves físiques i mèdiques.

Sembla que totes dues intencions van pel bon camí, malgrat que en el primer supòsit el nombre de jugadors que abans havien estat a la LEB Or és més baix, percentualment parlant, que el de la majoria de rivals.

Així, molts d´aquests adversaris ja tenen la feina força feta, malgrat que només l´Iberostar Palma ja disposa de tota la plantilla a disposició del seu tècnic, Xavi Sastre. Del total d´equips, hi ha preferència per disposar de basquetbolistes que ja sàpiguen què significa jugar a la LEB Or. El 76,2% dels que s´han confirmat fins ara han actuat en el decurs de la seva carrera en aquesta divisió, en total 74 de 97. Hi ha conjunts com el Melilla i el Tau Castelló, sense comptar el filial del Barça, que ho aposten tot a aquesta font per obtenir jugadors. En l´ICL, de moment, n´hi ha cinc de nou perquè també s´han buscat d´altres orígens d´on abastir-se.



LEB, apostes i continuïtat



Així, el mateix Duran va parlar d´obtenir experiència LEB i aquesta arribarà, de moment, per mitjà dels bases Gintvainis i Lluís Costa, tots dos amb passat al Peñas, de l´ala Álvaro Muñoz, que va donar bon resultat a Oviedo, i dels pivots Jordi Trias, MVP de la temporada passada al Barça B, i de Javi Múgica, amb una llarga trajectòria a molts equips, el darrer dels quals, el Marín. Duran, però, també va parlar de nodrir-se de jugadors que no fossin només de rendiment immediat, sinó que poguessin tenir una trajectòria més llarga al Congost. D´aquí arriben les apostes pel nord-americà Noah Allen i pel danès Gabriel Iffe Lundberg. Finalment, també es vol apostar pel planter i es confia en Guillem Jou i Jordan Sakho, sense experiència a la LEB Or, però sí a l´ACB. La plantilla està gairebé tancada, ja que només falta un pivot per arribar.



Diferents velocitats



Pel que fa a la resta d´equips, hi ha de tot, malgrat que cal tenir en compte que falten més de vuit setmanes per començar la lliga, molt de temps, encara. L´Iberostar Palma té tancada la plantilla amb deu jugadors, la xifra estàndard per a tots. D´altres, com el CB Prat, l´Actel Força Lleida, el Tau Castelló i el Leyma Corunya ja la tenen en gairebé tres quartes parts, i alguns com el Magia d´Osca, el Breogán i el Cáceres van a un ritme sostingut.

Entre els favorits, el més lent és el Palència, equip que va jugar el play-off final la temporada passada, ja que només disposa de dos jugadors, igual que l´Oviedo de Carles Marco. Encara més endarrerit va l´Ourense, amb un sol element després de fer neteja de la plantilla. A totes tres ciutats, però, tenen experiència a formar grups competitius que acaben a dalt.

Finalment, hi ha expedients difícils d´explicar. El CB Clavijo, que tindrà un entrenador de talla internacional com Jenaro Díaz, s´ha començat a posar les piles aquesta setmana, i el cas més estrany és el del Sammic basc, del qual gairebé no es tenen notícies. Una altra plaça forta sembla que serà Valladolid, amb un equip que reneix després d´ascendir de la LEB Plata l´any passat.

Aquest és el ritme de la LEB Or, diferent del que ens va acostumar l´ACB, i caldrà adaptar-s´hi.