El consell executiu de l'ICL Manresa estudia la possibilitat de continuar sense president

Des del 2 de juny, quan Jaume Arnau va abandonar la presidència del Bàsquet Manresa, el consell executiu ha agafat les regnes de la gestió de l´entitat. I aquest organigrama col·legiat, sense un cap visible, podria mantenir-se els propers mesos. És una de les opcions que estan estudiant els dirigents del club: continuar sense president.

A l´ACB sí que s´exigeix tenir aquesta figura. A la LEB, no. La llei permet que les Societats Anònimes Esportives no tinguin president. I per això, setmanes enrere, quan el club repetia el mantra que no tenia pressa per trobar un recanvi per a Jaume Arnau, també s´apuntava que la decisió final dependria de la categoria en què jugués l´equip. Trobar president no era la primera preocupació del consell executiu, format gairebé en la seva totalitat per membres del consell d´administració: Fèlix Salido, Marc Bernadich, Montse Seubas, Jordi Singla, Albert Cots, Josep Sáez, Sebastià Catllà i el gerent Carles Sixto.

Alguns tenen àrees de treball definides que ja s´han pogut constatar en les accions que ha dut a terme l´ICL en les últimes setmanes: Bernadich a la de màrqueting, Seubas a la social i Singla, l´últim a sumar-se a l´executiva, a l'esportiva. La tasca de la resta quedarà definida les properes setmanes. «Ho volem tenir enllestit la primera quinzena de setembre», explica Fèlix Salido, que, en declaracions a Regió7, posa data límit al procés de definició del model de gestió i de la nova estructura de poder del club.

«Estem valorant quina és la millor opció», explica Salido. Respecte a la tasca de l´executiu, el conseller detalla que «es tracta d´un treball en equip» per garantir que no hi hagi manca de lideratge al club malgrat no tenir una figura visible al capdavant. I si en algun moment apareix aquesta figura, el conseller assegura que no serà la d´un president executiu, «si n´hi ha», torna a puntualitzar.

El 20 de juny passat, durant la presentació de Román Montañez com a nou director esportiu, Salido ja apuntava aquesta possibilitat: «En aquest moment és difícil que ens puguem permetre un president executiu». Una opció, que el president deixés de cobrar, que ja se l'havia plantejat Jaume Arnau abans de deixar el càrrec el 2 de juny. Dies després, en una entrevista a aquesta diari, el ja expresident admetia que havia considerat «no cobrar del club mantenir un càrrec més institucional».

Tenir un president com a figura representativa o directament no tenir president reforçaria el poder que el consell executiu ostenta des de fa mesos. De fet, el mateix Arnau confirmava que va precipitar el seu adéu perquè «m´hauria hagut de fer responsable de decisions que jo no he pres». En el seu comiat, l'expresident va dir que «quan vaig veure que s'havia de treballar en el futur de l'entitat, i que això ja ho fa un grup de gent, vaig creure que es podia accelerar això (la seva sortida) un mes».

Un dels noms que van sortir a la llum aleshores per substituir Arnau a la presidència va ser el de Jordi Singla. L´exjugador, que acabava d´entrar a col·laborar al club formant part del consell executiu, va admetre que no li desagradava aquesta possibilitat. Però passades les setmanes, aquest opció s´ha anat diluint i, segons ha pogut saber Regió7, la seva candidatura està gairebé descartada.

«És difícil que algú de fora assumeixi el càrrec», admet Fèlix Salido. Per tant, és molt probable que si s´escull un nou president, aquest surti del grup de treball que forma el consell executiu, que continua treballant al capdavant de l´entitat. De moment ja s'han executat decisions preses per aquest òrgan, l'encarregat de «definir els objectius de futur del club», com va dir Jaume Arnau: des de l'elecció de Montañez com a director esportiu, fins a la campanya d'abonaments.

Amb el futur esportiu i social encaminat, el club continua treballant per definir el model del poder. Admeten que l´agost és un mal mes per rematar-ho, però esperen que quan comenci la temporada oficial l´ICL Manresa tingui un cap visible i definitiu (o no).