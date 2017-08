L'ICL tindrà un dels pressupostos més alts de la LEB Or

L´ICL Manresa, a falta de l´arribada d´un pivot que tanqui la plantilla, ha construït un bloc amb un clar objectiu: lluitar per l´ascens.

Han arribat jugadors amb experiència a la LEB Or com Jordi Trias, vigent MVP de la competició, Javi Múgica, el lituà Jokubas Gintvainis i Álvaro Muñoz, les dues últimes temporades a Alemanya. Una aposta sòlida que ve acompanyada per un pressupost «de gamma alta de la LEB Or», asseguren fonts del club a Regió7.

Sense precisar la quantitat, que encara està per definir, la xifra podria ser del voltant del milió d´euros. Dependrà de les partides que s´ingressin per abonaments, que podrien decaure però es compensaria amb la venda de més entrades si la dinàmica de l´equip és bona, i de l´aportació del patrocinador, ICL, que enguany aportava 400.000 euros. Una xifra que, molt probablement, disminuirà.

Gastar més a la LEB Or, però, no assegura l´èxit. En les últimes temporades, per exemple, l´equip amb més diners ha gastat no ha estat qui ha aconseguit una de les dues places d´ascens, que, aquest estiu, han tingut premi. Aquest honor de ser el club amb el pressupost més alt corresponia al Melilla, amb 1,4 milions d´euros aquest darrer curs gràcies a una gran injecció de diner públic. En el cas del conjunt nord-africà, això sí, s´ha de tenir en compte que tots els seus desplaçaments comencem amb un viatge amb avió o amb ferri, un fet que dispara les seves despeses.

Els dos clubs que han aconseguit l´ascens a la Lliga Endesa aquest estiu, el Gipuzkoa i el Burgos, tenien un pressupost una mica per sota del milió d´euros: el del conjunt basc, campió de la fase regular, era de 850.000 euros; i el dels castellans, fa dos anys, era de 840.000 euros (no s´han pogut trobar dades del darrer exercici, el 2016-17).

La resta d´equip fluctuen entre aquestes quantitats i una xifra just per sota del mig milió d´euros, el pressupost mínim que es necessita per competir en la segona categoria del bàsquet estatal. Per exemple, l´Ourense ha tingut aquest any un pressupost de 450.000 euros, un rècord de mínims de l´entitat.

A la banda contrària, amb un rècord de màxims, hi ha el Força Lleida, que aquest últim curs competia amb 700.000 euros de pressupost. Una despesa alta per tal de consolidar la bona temporada feta per l´equip l´any anterior. Però gastar tant no és la tònica en una categoria que ha anat perdent poder els últims anys.

Tenir un pressupost de mig milió d´euros ja satisfà molts equips. Espera acostar-s´hi, per exemple, el Valladolid, que acaba de pujar des de la LEB Plata. En el cas dels castellans, esperen que arribar als 450.000 euros amb una aportació del patrocinador, encara per tancar, de 100.000 euros.

Aquesta mateixa quantitat és la que rep el Bahía San Agustín, el Palma, de part del seu patrocinador, Iberostar. La cadena hotelera ha salvat aquest estiu el club balear després de quedar-se sense el seu anterior patrocinador, Air Europa. Ara, el club de Palma de Mallorca espera afrontar i sobreviure al nou concurs amb un pressupost d´uns 400.o00 euros.



Disminució progressiva



Els pressupostos de l´actual LEB Or no tenen res a veure amb els de fa una dècada, quan el Bàsquet Manresa va baixar per última vegada. En aquella temporada a la segona categoria del bàsquet estatal, el conjunt manresà va disposar de 2,4 milions d´euros. Una xifra superior al pressupost d´aquest any a l´ACB: 2,3 milions d´euros. Un descens que denota com ha disminuït el poder adquisitiu del bàsquet espanyol.