Situen Belemene a l'Oviedo, rival de l'ICL Manresa a la LEB Or

L'exjugador de l'ICL Manresa Romaric Belemene podria tornar aquesta temporada al Nou Congost, tot i que com a rival. Segons informa La Opinión de Málaga, l'Unicaja és molt a prop de tancar la cessió del congolès a l'Oviedo, equip de la LEB Or igual que el Manresa. En aquesta mateixa operació els malaguenys també hi inclourien el serbi Kenan Karahodzic, també pertanyent a la plantilla de l'Unicaja i que la última temporada ha estat cedit al Partizan de Belgrad, equip en el que ha tingut un paper d'allò més destacat.

Si es concreta aquesta cessió, Belemene compartiria vestidor la temporada que ve amb un altre vell conegut de l'afició del Congost com és el pivot Oliver Arteaga, de qui avui se n'ha fet oficial el seu fitxatge pel club asturià.