L'ICL fitxa un preparador físic amb experiència a la LEB Or i a Angola

L'ICL Manresa ha anunciat la incorporació d'Adrián Rubio Jiménez com a nou preparador físic. Nascut a Fuenmayor, la Rioja, el 1989, Rubio ha estat en diversos equips, entre els quals el CB León en la seva darrera etapa a la lliga LEB Or. El de la Rioja també ha format part dels equips inferiors del Joventut de Badalona, al Grup Barna, i la seva darrera experiència ha estat a Angola, al CRD Libolo, on la darrera temporada va coincidir amb un ex-manresà, Je'kel Foster.