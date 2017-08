Trias: «S'ha de veure el descens com una oportunitat per agafar impuls»

Falten dos dies perquè el nou ICL Manresa d'Aleix Duran es posi en marxa, i una de les cares noves, el gironí Jordi Tiras, té molt clar quin serà el seu paper en l'equip i quin serà l'objectiu col·lectiu: aportar veterania en un equip que lluitarà per l'ascens.

«És una motivació important per a mi i, per això, quan vaig parlar amb en Román, una de les coses que vaig transmetre és que em veia bé, amb il·lusió i ganes d'intentar-ho», explica Trias sobre la lluita per l'ascens, en declaracions al web de la federació espanyola. «A més, tinc la confiança necessària per obtenir els bons resultats que requereix el projecte».

Trias, però, alerta que aconseguir l'ascens no serà fàcil, ja que la propera temporada a la LEB Or es preveu molt competitiva: «Els ascensos esportius podran consumar-se als despatxos i això ha de ser un valor afegit per a tots».

El gironí, que ja va aconseguir l'ascens amb l'Andorra fa tres anys, ha sigut el jugador més valuós de la LEB Or aquesta darrera temporada, defensant la samarreta del Barça B. Però tot i aquest bon rendiment, el gironí no tenia clar continuar en actiu: «Si el Manresa no hagués vingut, l'opció de la retirada era gairebé segura».

Camí de fer 37 anys, Trias admet que és un jugador molt diferent del que fa una dècada es va proclamar campió de Copa amb el Barça i va ser designat com el més valuós del torneig: «Si deixem a un costat l'aspecte físic i parlem de la lectura de joc, dels coneixements o l'experiència, aquí sí que puc dir que em sento millor jugador que fa deu anys».

Sobre el projecte de l'ICL, amb Montañez al capdavant de la direcció esportiva, Trias explica que «volien un projecte que anés més enllà d'una única temporada». I detalla que «la idea era formar un equip competitiu amb jugadors amb experiència i un bon currículum a la categoria al costat de joves amb molt talent que hauran de fer un pas al seu costat per poder convertir-se en la referència de l'equip en els propers anys».

Respecte al seu futur, Trias admet que «si aconseguim el repte de l'ascens, és clar que m'encantaria poder seguir amb el club a l'ACB, però no sense asseure'm abans a valorar com ha estat la temporada i què podria arribar a aportar al club en la següent».

Trias també envia un missatge a l'afició manresana: «En primer lloc, que han de veure aquest descens com una oportunitat». I afegeix que és «una temporada que hem d'entendre com un pas endavant per agafar impuls».