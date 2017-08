Alex Mazaira, nou jugador vinculat a l'ICL Manresa

El pivot d'Ourense Alex Mazaira s'incorpora al Bàsquet Manresa. El jugador té 20 anys i en les darreres dues temporades havia estat al FC Barcelona. El pla del club és que militi al Bàsquet Martorell, l'equip vinculat del Manresa.

Alejandro Mazaira Gómez (nascut a Ourense, Galícia, el 23 d'abril del 1997) és un ala-pivot de 2,08 que ja fa 5 anys que és a les categories inferiors del FC Barcelona Lassa. Les darreres dues ha jugat al B. Signa pels propers 3 anys amb l'ICL Manresa.

El responsable del bàsquet de formació l'ICL Manresa, Pere Romero, diu sobre ell que «tant el club com el jugador hem apostat per créixer junts; és un 4 'obert', tirador, que ja ha tingut minuts en les categories LEB, i aquest estiu ha jugat amb la selecció U20, per tant l'Aleix Duran el coneix bé; esperem que segueixi progressant física i tècnicament combinant els entrenaments del primer equip amb minuts de joc en el Martorell on tindrà un rol important en l'equip vinculat».

Per la seva banda, el jugador gallec ha declarat: «estic molt il·lusionat davant la idea de passar a formar part d'un club històric com és el Bàsquet Manresa, i espero poder donar el millor de mi per continuar creixent com a jugador i ajudar el club a aconseguir el major èxit possible. Som-hi!».