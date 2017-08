L'ICL de la reconquesta es posa en marxa

Tres mesos i una setmana després del seu últim partit oficial, a la pista l'Iberostar Tenerife, quan el descens ja feia setmanes que estava consumat, l'ICL Manresa es torna a posar en marxa. Ho farà com un dels favorits a recuperar la categoria perduda com a últim capítol d'un estiu ple de tensió i canvis de requisits per ser ACB que han portat el conjunt manresà a perdre la categoria. Ara, des de la LEB Or, el club aposta per resorgir amb una tornada als origens, recuperant l'estil i l'ànim perdut en les últimes temporades, marcades per la lluita per mantenir la categoria.

El nou ICL Manresa, amb Aleix Duran com a màxim responsable a la pista, buscarà confirmar el seu favoritisme a la pista a la vegada que intentarà construir un projecte de futur. En aquest apartat, Román Montañez com a nou director esportiu i Pere Romero com a responsable del planter, han dissenyat una plantilla amb veterans que tenen experiència a la LEB Or amb joves que tenen capacitat de créixer al seu costat i amb jugadors vinculats que aspiren a guanyar-se un lloc al primer equip mentre juguen al Martorell.



A l'espera del setè fitxatge



La pretemporada 2017-18 arrenca aquest matí amb les revisions mèdiques de tots els jugadors. Una arrencada farcida de novetats: hi seran presents els sis fitxatges que ha fet l'ICL per al primer equip, a l'espera de concretar l'arribada d'un interior que completi la plantilla.

A través de les xarxes socials, el club ha mostrat al llarg del cap de setmana com arribaven a Manresa els nouvinguts: el lituà Jokubas Gintvainis, el danès Gabriel Iffe Lundberg i el nord-americà Noah Allen són tres joves incorporacions que hauran de complementar la veterania que aporten l'ala Álvaro Muñoz, l'ala pivot Javi Múgica i el pivot Jordi Trias.

Entre les novetats també hi ha els joves que formaran part del vinculat, el Bàsquet Martorell, que jugarà la LEB Or: el base Dani García, l'ala navassenc Nil Brià i l'ala pivot Álex Mazaira, fitxat ahir (veure notícia de la part baixa). Amb ells també hi serà l'egipci Ahmed Khalaf, que podria formar part de la primera plantilla si l'interior que falta per fitxar no ocupa plaça d'extracomunitari.

En canvi, Aleix Duran tindrà dues baixes per a aquesta pretemporada: el jove escorta Guillem Jou va ser operat fa dues setmanes d'una hèrnia discal i estarà encara un mes i mig de baixa. I el pivot sud-sudanès Deng Mayot, segons ha informat el club, és hospitalitzat recuperant-se de malària.

