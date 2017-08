L'ICL Manresa presenta el seu calendari de pretemporada

L'ICL Manresa ha presentat aquest dimarts al migdia el calendari de pretemporada que ha de servir al club del Congost per a escalfar motors abans de l'inici de la temporada a la LEB Or, el proper 29 de setembre, a casa, contra el Cáceres Patrimonio de la Humanidad.



En total els manresans disputaran cinc partits, que podrien ser sis en cas que l'equip disputés la final de la lliga catalana LEB, el 24 de setembre a Reus. El primer partit del conjunt d'Aleix Duran serà d'aquí a una setmana, el dia 29, a Artés contra l'Actel Força Lleida i tindrà com a dates més destacades el dia 9 de setembre, quan l'ICL s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia de la lliga Endesa a Sant Julià de Vilatorta i el 17 de setembre, quan el Bàsquet Manresa debutarà al Nou Congost reben el FC Barcelona B.