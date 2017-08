Anàlisi | El joc exterior de l'ICL Manresa 2017-18

El joc exterior de l'ICL aquest curs tindrà tres nous integrants amb un tret en comú: la seva joventut. El lituà Jokubas Gintvainis, el danès Gabriel Iffe Lundberg i el nord-americà Noah Allen tenen entre 22 i 23 anys i una gran projecció. Manresa, per a ells, ha de ser un trampolí que els impulsi al mateix temps que a l'equip.

«El meu objectiu és arribar a l'ACB, per això vaig venir a Espanya l'any passat», admet Gintvainis, fitxat per l'Osca de la LEB or. Allà, l'ICL també hi va pescar el seu compatriota Marius Grigonis. «Si segueixo el mateix camí que ell, perfecte. Fem bromes i li dic: 'continua millorant que jo et segueixo'». El lituà es defineix com un jugador «d'equip. Sóc base, faig que els companys siguin millors».

També pot actuar de base el danès Lundberg, que es mostra tan ambiciós com el seu company: «Tinc contracte per dos anys, durant el primer vull aprendre com és l'estil de joc a Espanya, a quina velocitat es juga. Vull guanyar cada partit per pujar i, tant de bo, jugar a l'ACB la temporada que ve». El jove nòrdic, a més, promet espectacle al públic del Congost: «Sé que són uns aficionats molts fidels, que hi ha un bon ambient al pavelló. Els hem de recompensar entrentenint-los i guanyant».

«M'encanta. Fa tres dies que sóc aquí, he fet un volt per la ciutat i la gent és molt simpàtica», explica el nord-americà Noah Allen, que ha canviat Hawaii, on ha estudiat en el seu darrer any universitari, per Manresa. Aquí, aquest «bon jugador i bon company», espera créixer dins d'una plantilla jove: «Agafarem experiència junts».