L'ICL sortirà avui per festa major a Manresa

«Aquesta temporada hem de començar nosaltres a donar-los coses», era el missatge d'Aleix Duran en la posada en marxa de l'ICL Manresa, aquest dilluns. L'equip començava a passar les proves mèdiques i el nou entrenador volia transmetre «il·lusió i ambició de seguida». I ho podran fer de primera mà amb els aficionats, ja que el club ha decidit sortir al car-rer durant la festa major de la ciutat. Concretament, dissabte a la tarda serà el moment en què els seguidors de l'ICL podran acostar-se als seus nous ídols.

A partir de dos quarts de vuit del vespre, els aficionats podran assistir a la presentació de dues de les incorporacions de l'equip, el pivot Jordi Trias i l'aler nord-americà Noah Allen.

Abans, des de les cinc de la tarda, el club serà present al centre de la capital del Bages amb motiu de la festa major. En la vela situada al passeig Pere III amb el carrer Arquitecte Oms, just davant del Centre Cultural El Casino, els aficionats podran acostar-se a la vela del club, on trobaran obsequis, calendaris de la pretemporada i la temporada de l'ICL Manresa, i entrades a preus especials per al partit de presentació: la visita del Barça B al Nou Congost del diumenge 17 de setembre, a partir de dos quarts de vuits del vespre, en partit corresponent a la fase de grups de la Lliga Catalana LEB.

A més d'aquest punt d'informació i de la trobada dels seguidors amb Trias i Allen, el club té previst que els jugadors i el cos tècnic de l'ICL Manresa facin acte de presència a l'ajuntament de la ciutat per presenciar la mostra del Correfoc i poder viure així en primera persona una de les tradicions de la capital del Bages.

Dobles sessions



Per esperar el cap de setmana i el moment de gaudir de la festa major, l'equip continua entrenant-se en dobles sessions, tot i que ahir a la tarda va tenir festa. Dilluns a la tarda, després de les revisions mèdiques, l'equip ja es va posar en marxa i va fer preparació física. I tant dimarts com ahir, els jugadors van fer doble feina: preparació física amb el nou responsable d'aquest apartat a l'equip, Adrián Rubio, i feina a la pista del Nou Congost.

Els rivals es reforcen



L'Ourense va anunciar ahir l'arribada de dos interiors a l'equip: el veterà ala-pivot Héctor Manzano, de 37 anys, que arriba del Melilla, i el pivot senegalès Abdoulaye Ndoye, el curs passat al Gipuzkoa.

A més, el Palència va rebre la cessió del base bosni Sani Campara, de només 18 anys, fitxat pel MoraBanc Andorra després de deixar el planter del Madrid. I el Barça B va renovar el pivot ucraïnès Volodymyr Gerun.